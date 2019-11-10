Маас не поділяє думку Макрона щодо НАТО та США

Фото: Гайко Маас (flickr.com bankenverband)

Він вважає, що Європа не в змозі ефективно себе захищати без США

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас висловився за подальшу підтримку Північноатлантичного альянсу (НАТО). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

У своїй заяві в неділю, 10 листопада, Маас прокоментував нещодавні слова президента Франції Еммануеля Макрона щодо "смерті мозку" НАТО через нинішню зовнішньополітичну позицію США.

Говорячи про роль НАТО в питанні міжнародної безпеки, Маас наголосив, що, з точки зору Берліна, було б помилкою підривати Північноатлантичний альянс.

"Без Сполучених Штатів ні Німеччина, ні Європа не в змозі ефективно себе захищати", - застеріг він.

Глава німецької дипломатії вказав, зокрема, на "порушення Росією договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності (ДРСМД)" як "недвозначне" підтвердження цього факту.

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон заявив, що НАТО знаходиться в коматозному стані через повну відсутність координації стратегічних рішень між США і країнами-членами Північноатлантичного альянсу.

Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що не підтримує позицію президента Франції Еммануеля Макрона.

Генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг також заявив, що не поділяє думки Макрона про "смерть мозку" альянсу.