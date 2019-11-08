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Генсек НАТО відреагував на критику Макрона на адресу альянсу

Новини » В світі     08.11.2019 - 10:30
Генсек НАТО відреагував на критику Макрона на адресу альянсу
Фото: Йенс Столтенберг (РБК-Україна)

США і Європа спільними діями підсилюють колективну оборону

Генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг не поділяє думки президента Франції Еммануеля Макрона про "смерть мозку" альянсу. Про це він сказав 7 листопада в Берліні на прес-конференції з канцлером ФРН Ангелою Меркель.

Столтенберг заявив, що поділяє думку канцлера ФРН Ангели Меркель з цього питання.

"Я згоден з канцлером Меркель. Альянс сильний, а США, Північна Америка і Європа, ми разом робимо те, що робили впродовж десятиліть. Ми реалізували найбільше з часів холодної війни посилення нашої колективної оборони. Європейські союзники підвищують готовність своїх сил, більше інвестуючи в оборону. США збільшують присутність в Європі", - сказав він.

Як зазначив генсек НАТО, "реальність полягає в тому, що ми робимо разом більше, ми посилили оборону у відповідь на все більш непередбачену обстановку в світі".

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон заявив, що НАТО знаходиться в коматозному стані через повну відсутність координації стратегічних рішень між США і країнами-членами Північноатлантичного альянсу.

Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що не підтримує позицію президента Франції Еммануеля Макрона, який заявив про відсутність координації між США і Північноатлантичним альянсом (НАТО).

Меркель не поділяє позицію Макрона щодо НАТО Макрон заявив про відсутність координації між США і НАТО
Новини України НАТОФранціяЄнс Столтенберг
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