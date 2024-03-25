В Польше не исключают новых инцидентов с ракетами РФ во время атак по Украине

"Пока идет война в Украине, такие инциденты, как нарушение польского воздушного пространства российскими ракетами, скорее всего, будут происходить и дальше", - заявил Головня.

Как отметил спикер польского Сейма, важнейшей задачей для страны является безопасность и работа систем и их усовершенствование для предотвращения угроз. Он отметил, что на это не стоит жалеть ни сил, ни денег.

"Самое главное - умеем ли мы реагировать на такие ситуации, и оказалось, что умеем", - добавил он.

Головня также подчеркнул, что любые действия, связанные с перехватом и поражением ракет, нарушающих польское воздушное пространство, следует совершать таким образом, чтобы не нанести ущерб польскому гражданскому населению.

"Сбить такую ракету означает, что ее обломки должны куда-то упасть, это становится неконтролируемым и гораздо более сложным процессом. Я абсолютно убежден, что армия вела себя именно так, как и должна была вести себя", - подытожил Головня.