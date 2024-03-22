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В Польше подняли авиацию из-за ракетной атаки по Украине

Польша, Пятница 22 марта 2024 06:40
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В Польше подняли авиацию из-за ракетной атаки по Украине Фото: в Польше подняли авиацию из-за ракетной атаки по Украине (wikipedia.org)
Автор: Ксения Вертебная

Утром в пятницу, 22 марта, в Польше подняли авиацию. Это произошло в связи с ночной ракетной атакой русских войск по Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на X Вооруженных сил Польши.

Они сообщили, что ночью 22 марта наблюдалась активная активность дальней авиации Российской Федерации, связанная с нанесением ракетных ударов самолетов Ту-95, Ту-22 и МИГ-31 по объектам, расположенным на территории Украины.

"Начаты все необходимые процедуры для обеспечения безопасности воздушного пространства Польши, и DO RSZ постоянно мониторит ситуацию. Предупреждаем, что польская и союзническая авиация задействована, что может привести к повышению шума, особенно в юго-восточной части страны", - говорится в материале.

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