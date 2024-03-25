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У Польщі не виключають нових інцидентів з ракетами РФ під час атак по Україні

Фото: спікер польського Сейму Шимон Головня (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Спікер польського Сейму Шимон Головня заявив, що інциденти з порушенням російськими ракетами повітряного простору Польщі можуть повторюватися й надалі. Він допустив цю можливість на тлі продовження війни в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на PolskieRadio.

"Поки триває війна в Україні, такі інциденти, як порушення польського повітряного простору російськими ракетами, швидше за все, відбуватимуться і надалі", - заявив Головня.

Як зазначив спікер польського Сейму, найважливішою задачею для країни є безпека та робота систем та їх вдосконалення для запобігання загрозам. Він зауважив, що на це не варто шкодувати "ні сил, ні грошей". 

"Найголовніше - чи вміємо ми реагувати на такі ситуації, і виявилося, що вміємо", - додав він

Головня також підкреслив, що будь-які дії, пов'язані з перехопленням і збиттям ракет, які порушують польський повітряний простір, слід здійснювати таким чином, щоб не завдати шкоди польському цивільному населенню.

"Збити таку ракету означає, що її уламки повинні кудись впасти, це стає неконтрольованим і набагато складнішим процесом. Я абсолютно переконаний, що армія поводилася тут саме так, як і повинна була поводитися", - підсумував Головня.

 

Заліт ракети РФ на територію Польщі

Варто зауважити, що російські ракети неодноразово залітали на територію Польщі під час масованих атак по Україні. Влада країни реагує на дані події стримано та у вигляді забезпечення безпеки підіймає у повітряний простір літаки.

Так, польське командування наголосило, що військові знали, що російська ракета, яка вранці 24 березня пролетіла над Люблінщиною, поверне назад в Україну.

Також Міністерство закордонних справ Польщі викликало російського посла Сергія Андрєєва "на килим". Причиною цього стало порушення повітряного простору Польщі ракетою РФ.

Як зауважив польський міністр оборони Мечислав Бєнєк, Польща збила б російську ракету за умови, що вона б залетіла далі углиб країни.

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