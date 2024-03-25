У Польщі не виключають нових інцидентів з ракетами РФ під час атак по Україні

"Поки триває війна в Україні, такі інциденти, як порушення польського повітряного простору російськими ракетами, швидше за все, відбуватимуться і надалі", - заявив Головня.

Як зазначив спікер польського Сейму, найважливішою задачею для країни є безпека та робота систем та їх вдосконалення для запобігання загрозам. Він зауважив, що на це не варто шкодувати "ні сил, ні грошей".

"Найголовніше - чи вміємо ми реагувати на такі ситуації, і виявилося, що вміємо", - додав він

Головня також підкреслив, що будь-які дії, пов'язані з перехопленням і збиттям ракет, які порушують польський повітряний простір, слід здійснювати таким чином, щоб не завдати шкоди польському цивільному населенню.

"Збити таку ракету означає, що її уламки повинні кудись впасти, це стає неконтрольованим і набагато складнішим процесом. Я абсолютно переконаний, що армія поводилася тут саме так, як і повинна була поводитися", - підсумував Головня.