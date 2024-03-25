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В Польше не исключают новых инцидентов с ракетами РФ во время атак по Украине

Украина, Понедельник 25 марта 2024 10:14
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В Польше не исключают новых инцидентов с ракетами РФ во время атак по Украине Фото: спикер польского Сейма Шимон Головня (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Спикер польского Сейма Шимон Головня заявил, что инциденты с нарушением российскими ракетами воздушного пространства Польши могут повторяться и дальше. Он допустил эту возможность на фоне продолжающейся войны в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на PolskieRadio.

"Пока идет война в Украине, такие инциденты, как нарушение польского воздушного пространства российскими ракетами, скорее всего, будут происходить и дальше", - заявил Головня.

Как отметил спикер польского Сейма, важнейшей задачей для страны является безопасность и работа систем и их усовершенствование для предотвращения угроз. Он отметил, что на это не стоит жалеть ни сил, ни денег.

"Самое главное - умеем ли мы реагировать на такие ситуации, и оказалось, что умеем", - добавил он.

Головня также подчеркнул, что любые действия, связанные с перехватом и поражением ракет, нарушающих польское воздушное пространство, следует совершать таким образом, чтобы не нанести ущерб польскому гражданскому населению.

"Сбить такую ракету означает, что ее обломки должны куда-то упасть, это становится неконтролируемым и гораздо более сложным процессом. Я абсолютно убежден, что армия вела себя именно так, как и должна была вести себя", - подытожил Головня.

Залет ракеты РФ на территорию Польши

Следует отметить, что российские ракеты неоднократно залетали на территорию Польши во время массированных атак по Украине. Власти страны реагируют на данные события сдержанно и посредством обеспечения безопасности поднимают в воздушное пространство самолеты.

Так, польское командование подчеркнуло, что военные знали, что российская ракета, которая утром 24 марта пролетела над Люблинщиной, вернется обратно в Украину.

Также Министерство иностранных дел Польши вызвало российского посла Сергея Андреева "на ковер". Причиной тому стало нарушение воздушного пространства Польши ракетой РФ.

Как отметил польский министр обороны Мечислав Бенек, Польша сбила бы российскую ракету при условии, что она бы залетела дальше вглубь страны.

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