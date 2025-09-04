В Польше будут судить экс-министра обороны, который расследовал Смоленскую катастрофу

Прокуратура Польши обвинила бывшего министра обороны Польши Антона Мацеревича в разглашении секретной информации в ходе расследования Смоленской катастрофы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Польское Радио.

Обвинения касаются периода, когда Мацеревич занимал должность председателя "Смоленской подкомиссии", изучавшей причины авиакатастрофы в Смоленске 10 апреля 2010 года.

По информации прокуратуры, находясь на должности руководителя подкомиссии, Мацеревич в 2018-2022 годах передавал посторонним лицам секретные данные.

Представитель Национальной прокуратуры Пшемыслав Новак отметил, что дело касается распространения засекреченной информации как в выступлениях для медиа, так и во внутренних документах подкомиссии, которые иногда называют "отчеты".

"Материалы имели разный уровень секретности: совершенно секретно, секретно, ограниченно и конфиденциально. Также разглашалась другая информация, официально не засекреченная, но подлежащая защите, в частности согласно авиационному законодательству", - сказал Новак.

Во время выступления в Сейме Мацеревич заявил, что имел разрешение спецслужб на обнародование определенных сведений в приложениях к отчету "Смоленской подкомиссии". В то же время, уточнил прокурор Новак, на слушании 3 сентября он отказался давать показания.

Ходатайство о применении меры пресечения к бывшему министру обороны не подавалось. В случае доказательства вины, Мацеревичу грозит до пяти лет заключения.

Сейчас группа прокуроров ведет семь отдельных производств, связанных с деятельностью "Смоленской подкомиссии".

Возможность привлечь политика к ответственности появилась в начале августа, когда Сейм отменил депутатскую неприкосновенность Мацеревича, как представителя партии "Право и справедливость".