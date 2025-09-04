В Польше будут судить экс-министра обороны, который расследовал Смоленскую катастрофу
Прокуратура Польши обвинила бывшего министра обороны Польши Антона Мацеревича в разглашении секретной информации в ходе расследования Смоленской катастрофы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Польское Радио.
Обвинения касаются периода, когда Мацеревич занимал должность председателя "Смоленской подкомиссии", изучавшей причины авиакатастрофы в Смоленске 10 апреля 2010 года.
По информации прокуратуры, находясь на должности руководителя подкомиссии, Мацеревич в 2018-2022 годах передавал посторонним лицам секретные данные.
Представитель Национальной прокуратуры Пшемыслав Новак отметил, что дело касается распространения засекреченной информации как в выступлениях для медиа, так и во внутренних документах подкомиссии, которые иногда называют "отчеты".
"Материалы имели разный уровень секретности: совершенно секретно, секретно, ограниченно и конфиденциально. Также разглашалась другая информация, официально не засекреченная, но подлежащая защите, в частности согласно авиационному законодательству", - сказал Новак.
Во время выступления в Сейме Мацеревич заявил, что имел разрешение спецслужб на обнародование определенных сведений в приложениях к отчету "Смоленской подкомиссии". В то же время, уточнил прокурор Новак, на слушании 3 сентября он отказался давать показания.
Ходатайство о применении меры пресечения к бывшему министру обороны не подавалось. В случае доказательства вины, Мацеревичу грозит до пяти лет заключения.
Сейчас группа прокуроров ведет семь отдельных производств, связанных с деятельностью "Смоленской подкомиссии".
Возможность привлечь политика к ответственности появилась в начале августа, когда Сейм отменил депутатскую неприкосновенность Мацеревича, как представителя партии "Право и справедливость".
Авиакатастрофа в Смоленске
10 апреля 2010 года во время посадки в аэропорту российского города Смоленск потерпел катастрофу самолет Ту-154М.
На его борту находились президент Польши Лех Качиньский, высокопоставленные чиновники страны, общественные деятели и представители духовенства - всего 96 человек. Все они погибли.
Президент Качиньский вместе с делегацией планировал посетить Катынское кладбище под Смоленском к 70-й годовщине Катынской трагедии. Кладбище является международным мемориальным комплексом жертвам тоталитарных репрессий.
По версии российского следствия, самолет разбился из-за густого тумана, в котором пилоты спустились на предельно малую высоту и задели деревья.
В то же время, Польская прокуратура ведет расследование по обвинению в сознательном доведении российскими диспетчерами президентского борта до катастрофы.
Подкомиссия по делам исследования обнаружила на месте катастрофы фрагменты взрывчатки и предполагает, что российские спецслужбы умышленно подстроили катастрофу, использовав специальные технические устройства.
В процессе расследования, Россия отказала Польше провести реконструкцию Ту-154М из обломков разбившегося борта.
Кроме того, Мацеревич отметил, что Россия могла подделать "черные ящики" погибшего самолета.