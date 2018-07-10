Смоленська катастрофа: Росія відмовила Польщі в реконструкції літака

У 2010 році біля Смоленська розбився літак Ту-154 з президентом Польщі Лехом Качиньським

Росія відмовилася надати можливість Польщі провести реконструкцію літака Ту-154М, який в 2010 році розбився неподалік російського Смоленська. Про це повідомляє польська підкомісія з розслідування Смоленської катастрофи.

Зокрема, у відповіді Міністерства закордонних справ Росії від 22 травня 2018 року йдеться, що проведення в Смоленську реконструкції літака з уламків, зібраних на місці події, неможливе.

Польська підкомісія нагадала, що Міжнародна організація цивільної авіації (ICAO) у своїй інструкції визнає реконструкцію розбитого літака "дуже важливою і потрібною" у з'ясуванні причин катастрофи. Реконструкція є "ключовою" процедурою для встановлення причин Смоленської катастрофи.

Нагадаємо, раніше підкомісія по справах дослідження в рамках розслідування авіакатастрофи літака Ту-154М виявила сліди вибухових речовин. Залишки вибухових речовин були щонайменше на 107 елементах літака, насамперед на металевих частинах крісел. Хімічні сполуки, такі як гексоген і динітротолуол, знайдені також на фрагментах килимового покриття і заслінок.

Як відомо, 10 квітня 2010 року неподалік від аеродрому "Північний" біля Смоленська розбився літак Ту-154 з президентом Польщі Лехом Качинським на борту. У катастрофі загинули 96 осіб. Польська делегація прямувала на заходи з нагоди 70-ої річниці Катинського злочину.