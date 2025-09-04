У Польщі судитимуть ексміністра оборони, що розслідував Смоленську катастрофу
Прокуратура Польщі звинуватила колишнього міністра оборони Польщі Антона Мацеревича у розголошенні секретної інформації під час розслідування Смоленської катастрофи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Польське Радіо.
Обвинувачення стосуються періоду, коли Мацеревич обіймав посаду голови "Смоленської підкомісії", що вивчала причини авіакатастрофи у Смоленську 10 квітня 2010 року.
За інформацією прокуратури, перебуваючи на посаді керівника підкомісії, Мацеревич у 2018-2022 роках передавав стороннім особам секретні дані.
Речник Національної прокуратури Пшемислав Новак зазначив, що справа стосується поширення засекреченої інформації як через виступи для медіа, так і у внутрішніх документах підкомісії, які іноді називають "звіти".
"Матеріали мали різний рівень секретності: цілком таємно, таємно, обмежено та конфіденційно. Також розголошувалася інша інформація, офіційно не засекречена, але яка підлягає захисту, зокрема згідно з авіаційним законодавством", - сказав Новак.
Під час виступу в Сеймі Мацеревич заявив, що мав дозвіл спецслужб на оприлюднення певних відомостей у додатках до звіту "Смоленської підкомісії". Водночас, уточнив прокурор Новак, на слуханні 3 вересня він відмовився давати показання.
Клопотання про застосування запобіжних заходів до колишнього міністра оборони не подавалося. У разі доведення провини, Мацеревичу загрожує до п’яти років ув’язнення.
Наразі група прокурорів веде сім окремих проваджень, пов’язаних із діяльністю "Смоленської підкомісії".
Можливість притягнути політика до відповідальності з'явилася на початку серпня, коли Сейм скасував депутатську недоторканність Мацеревича як представника партії "Право і справедливість".
Авіакатастрофа у Смоленську
10 квітня 2010 року під час посадки в аеропорту російського міста Смоленськ зазнав катастрофи літак Ту-154М.
На його борту перебували президент Польщі Лех Качинський, високопосадовці країни, громадські діячі та представники духовенства - загалом 96 осіб. Усі вони загинули.
Президент Качинський разом із делегацією планував відвідати Катинське кладовище під Смоленськом до 70-ї річниці Катинської трагедії. Кладовище є міжнародним меморіальним комплексом жертвам тоталітарних репресій СРСР.
За версією російського слідства, літак розбився через густий туман, в якому пілоти спустилися на гранично малу висоту і зачепили дерева.
Водночас, Польська прокуратура веде розслідування за звинуваченням у свідомому доведенні російськими диспетчерами президентського борта до катастрофи.
Підкомісія у справах дослідження виявила на місці катастрофи фрагменти вибухівки і припускає, що російські спецслужби умисно підлаштували катастрофу, використавши спеціальні технічні пристрої.
У процесі розслідування, Росія відмовила Польщі провести реконструкцію Ту-154М з уламків борту, що розбився.
Крім того, Мацеревич зазначив, що Росія могла підробити "чорні скриньки" загиблого літака.