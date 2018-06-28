Социальные страницы
Курси валют
USD
26.34
Курс доллара
Покупка 26.05
Продажа 26.34
Межбанк ASK 26.36
Межбанк BID 26.32
НБУ 2632.75
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.88
Курс евро
Покупка 30.19
Продажа 30.88
Межбанк ASK 30.6
Межбанк BID 30.55
НБУ 3058.2
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.29
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.29
НБУ 4.17
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.34
Курс доллара
Покупка 26.05
Продажа 26.34
Межбанк ASK 26.36
Межбанк BID 26.32
НБУ 2632.75
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.88
Курс евро
Покупка 30.19
Продажа 30.88
Межбанк ASK 30.6
Межбанк BID 30.55
НБУ 3058.2
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.29
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.29
НБУ 4.17
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Смоленська катастрофа: підкомісія у справах дослідження виявила сліди вибухових речовин

НовиниСуспільство    28.06.2018 - 16:04
Фото: катастрофа під Смоленськом (Wikimedia Commons/Bartosz Staszewski)
Фото: катастрофа під Смоленськом (Wikimedia Commons/Bartosz Staszewski)

Залишки вибухових речовин були на щонайменше 107 елементах літака Ту-154М

Підкомісія у справах дослідження в рамках розслідування авіакатастрофи літака Ту-154М, що сталась 2010 року неподалік російського Смоленська, виявила сліди вибухових речовин. Поро це повідомляє "Польське радіо".

"Підкомісія стверджує, що згідно з доказами, які вона має, численні частини літака, а також тіло принаймні однієї жертви, досліджено спеціальними пристроями, в тому числі хроматографічним методом, і на них виявлено вибухові речовини. Разом з тим немає жодної інформації і доказів, що вказували б на присутність вибухових речовин у землі в момент події", - йдеться у висновку розслідування, яке веде колишній міністр оборони Польщі Антоні Мацєревич.

За його словами, що залишки вибухових речовин були на щонайменше 107 елементах літака, передусім на металевих частинах крісел.

Зазначається, що хімічні сполуки, такі як гексоген, тетранітропентаеритрит та динітротолуол, знайдено також на фрагментах килимового покриття та заслінок. Аналізи є результатом офіційних досліджень Центральної криміналістичної лабораторії поліції.

Експерти довели, що на вибух у лівій частині крила вказують пошкодження на крилі й осколках та інші докази. Підкомісія встановила, що головною причиною руйнування Ту-154М за мить до приземляння був вибух баластного бака, він стався після вибуху в крилі.

Крім того, доказом вибуху є також специфічне пошкодження тіл жертв: повне розчленування кільканадцяти тіл і те, що останки були розкинуті на всій території, де впали уламки літака, а також численні і великі опікові поранення жертв, знайдених далі від зони вогню, що охопив місце катастрофи. Крім того, з кількадесяти тіл зірвало одяг.

Нагадаємо, раніше комітет з правових питань і прав людини Ради Європи прийняв резолюцію щодо катастрофи під Смоленськом, в якій вимагає повернення Польщі Росією уламків літака Ту-154М. 

Додамо, що Організація із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) отримала право називати імена виконавців хімічних атак.

 

Смоленська катастрофа: польська комісія знайшла сліди вибухівки Смоленська катастрофа: у Польщі назвали офіційну причину смерті жертв
Теги публікації: Смоленск  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
У Тернополі невідомий благодійник пожертвував на лікування дитини нечувану суму
Дієго Марадона шокував вболівальників після матчу
"Знаешь ли ты": зірка 2000-х йде зі сцени через проблеми зі здоров'ям (фото)
"Жека! Одужуй!": Володимир Зеленський переживає за свого друга
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся