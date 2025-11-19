В Польше начались первые аресты по делу о диверсиях на железной дороге

В Польше правоохранительные органы заявили о первых задержаниях, связанных с расследованием недавних диверсий на железной дороге между Варшавой и Люблином.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RMF24 .

В то же время подробностей она не предоставила, однако с ними выступил представитель министра-координатора специальных служб Яцек Добжинский. Он подтвердил, что уже были задержаны несколько человек, но отказался говорить, кто они.

Отмечается, что спикер министерства внутренних дел Польши Каролина Галецкая заявила, что в деле о диверсиях ведутся "интенсивные оперативные, разведывательные и следственные действия, включая аресты и обеспечение безопасности и анализ доказательств".

При этом утром 19 ноября стало известно, что польские правоохранители подозревают еще четырех граждан Украины в причастности к диверсиям. Ранее были разоблачены двое украинцев, завербованных российской разведкой - именно они могли быть непосредственными исполнителями.

Диверсии на железной дороге в Польше: что известно

В Польше в период с 15 по 17 ноября была повреждена инфраструктура железнодорожной линии №7 на отрезке Варшава Восточная - Дорогуск. При этом поврежденную железнодорожную колею обнаружили на ключевом направлении, которое ведет в Украину.

По данным "Укрзализныци", польская сторона подтвердила повреждения. Поляки сообщили, что на этом участке сработало взрывное устройство, которое вызвало повреждение полотна.

После этого польские правоохранительные органы начали расследование. Довольно быстро были разоблачены двое граждан Украины, которые сейчас находятся на территории союзной российскому режиму Беларуси. Варшава будет требовать, чтобы Беларусь задержала и выдала им подозреваемых в подрыве железной дороги.