В Польше планируют увеличить срок проживания для получения гражданства до 10 лет
Президент Польши Кароль Навроцкий подал в Сейм законопроекты, которые предлагают изменить условия для получения гражданства и усилить ответственность за пропаганду идеологии "бандеризма".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на PAP.
Кароль Навроцкий подал в Сейм два законопроекта: первый предлагает увеличить минимальный непрерывный срок проживания в Польше для получения гражданства с трех до десяти лет, второй - усилить ответственность за пропаганду идеологии "бандеризма" и отрицание Волынской трагедии через изменения в закон об Институте национальной памяти и Уголовный кодекс.
Законопроект о гражданстве предусматривает, что более долгий срок проживания будет способствовать лучшей интеграции иностранцев в польское общество и соответствует европейским стандартам: во Франции, Германии и Чехии период проживания для гражданства колеблется от 3 до 5 лет, в Италии, Австрии и Испании - 10 лет, а в Венгрии - 8 лет. Закон вступит в силу через 30 дней после опубликования.
Поправки в закон об Институте национальной памяти и УК предусматривают уголовную ответственность до 3 лет за публичную пропаганду идеологии ОУН(б) и УПА, а также увеличение наказания за незаконное пересечение границы Польши и организацию этого процесса другими лицами - до 5 лет и до 12 лет соответственно. Власти подчеркивают, что изменения призваны защитить Польшу от опасных идеологий и нелегальной миграции на фоне войны в Украине.
Ранее РБК-Украина писало, что новый закон в Польше продлевает легальный статус украинских беженцев до марта 2026 года и регулирует выплаты 800+, оставляя их только для трудоустроенных или обучающихся детей, а также вводит ограничения на доступ к ряду медицинских услуг для взрослых. Президент Кароль Навроцкий подчеркнул, что в дальнейшем помощь украинцам будет предоставляться по общим правилам без преференций.
Также мы писали, что польские и украинские железные дороги заключили рамочное соглашение для безопасного и непрерывного движения поездов через границу и реализации совместных трансграничных проектов. Документ устанавливает правила движения, эксплуатации и технические стандарты, а также создает основу для будущих локальных соглашений и совместных инвестиций.