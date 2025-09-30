В Польше планируют увеличить срок проживания для получения гражданства до 10 лет

Кароль Навроцкий подал в Сейм два законопроекта: первый предлагает увеличить минимальный непрерывный срок проживания в Польше для получения гражданства с трех до десяти лет, второй - усилить ответственность за пропаганду идеологии "бандеризма" и отрицание Волынской трагедии через изменения в закон об Институте национальной памяти и Уголовный кодекс.

Законопроект о гражданстве предусматривает, что более долгий срок проживания будет способствовать лучшей интеграции иностранцев в польское общество и соответствует европейским стандартам: во Франции, Германии и Чехии период проживания для гражданства колеблется от 3 до 5 лет, в Италии, Австрии и Испании - 10 лет, а в Венгрии - 8 лет. Закон вступит в силу через 30 дней после опубликования.

Поправки в закон об Институте национальной памяти и УК предусматривают уголовную ответственность до 3 лет за публичную пропаганду идеологии ОУН(б) и УПА, а также увеличение наказания за незаконное пересечение границы Польши и организацию этого процесса другими лицами - до 5 лет и до 12 лет соответственно. Власти подчеркивают, что изменения призваны защитить Польшу от опасных идеологий и нелегальной миграции на фоне войны в Украине.