Украина и Польша подписали соглашение о железнодорожном сотрудничестве

Украина, Польша, Четверг 25 сентября 2025 06:25
Украина и Польша подписали соглашение о железнодорожном сотрудничестве Иллюстративное фото: Укрзализныця развивает сотрудничество с польскими железными дорогами (GettyImages)
Автор: Никончук Анастасия

Польские и украинские железные дороги укрепляют сотрудничество, подписав рамочное соглашение для безопасного и непрерывного движения поездов через границу и совместных трансграничных проектов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию польского информационного агентства PAP.

Во вторник, 23 сентября, на выставке TRAKO в Гданьске Польские железнодорожные линии (PLK) и Украинская железная дорога (Укрзализныця) заключили рамочное соглашение, направленное на обеспечение безопасного и непрерывного железнодорожного сообщения через польско-украинскую границу.

Пресс-служба PLK отметила, что документ регулирует принципы организации движения поездов, содержания и эксплуатации инфраструктуры, а также технические параметры работы на обеих сторонах границы.

Соглашение предусматривает создание процедур для заключения локальных соглашений о железнодорожной границе (LRAA) для отдельных участков, что позволит регулировать расписания движения, правила эксплуатации оборудования, требования к персоналу и размещение элементов инфраструктуры одного государства на территории другого.

Подписание стало не только подтверждением существующего сотрудничества, но и отправной точкой для будущих совместных инициатив, включая международные экономические проекты и трансграничные инвестиции.

Президент PLK Пьотр Выборский подчеркнул стратегическое значение сотрудничества с Украиной для безопасности, эффективности и поддержки экономического развития региона.

Документ был подписан между Пьотром Выборским и президентом правления Укрзализныци Александром Перцовским. В сообщении отмечается, что соглашение является первым международным контрактом PLK, заключённым во время выставки TRAKO.

Напоминаем, что на выходных, 27 и 28 сентября, "Укрзализныця" запускает дополнительные рейсы региональных поездов между Львовом и Ворохтой, а также из Ивано-Франковска, чтобы пассажиры могли комфортно добираться в горные районы.

Отметим, что в сентябре "Укрзализныця" вводит дополнительные маршруты, чтобы справиться с увеличением пассажиропотока и облегчить поездки для всех желающих.

