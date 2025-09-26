Навроцкий подписал новый закон о помощи украинцам в Польше

Президент Польши Кароль Навроцкий подписал новый закон о помощи украинским беженцам, который продлевает их легальный статус до марта 2026 года.

Об этом рассказал глава канцелярии президента Польши Збигнев Богуцкий, сообщает РБК-Украина со ссылкой на RMF FM .

По его словам, Навроцкий подписал три закона, среди которых и принятый недавно парламентом закон о помощи украинцам.

Богуцкий добавил, что польский президент больше не подпишет ни одного другого закона о помощи гражданам Украины.

"Мы должны перейти к нормальным правилам в отношении граждан Украины. Правительство имеет на это полгода. Президент сегодня посылает очень четкий сигнал - конец с преференциями, с особыми условиями. Эти вопросы нужно решать на основе общих правил, которые касаются всех", - отметил он.

По словам Богуцкого, в новом законе перечислены конкретные льготы, на которые украинцы, которые не работают в Польше, не будут иметь права. Среди них реабилитация, программы борьбы с наркотиками, программы здравоохранения, приобретение рецептурных лекарств и многие другие льготы.

Он отметил, что "закон не идеален", а президентский проект предлагает лучшие решения, которые "еще плотнее запечатают систему".

Глава канцелярии президента Польши добавил, что в понедельник председателю Сейма будет подано два законодательных предложения. Одно из них касается "продления срока, после которого иностранцы, включая украинцев, смогут подавать заявления на получение польского гражданства.