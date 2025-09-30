У Польщі планують збільшити термін проживання для отримання громадянства до 10 років
Президент Польщі Кароль Навроцький подав до Сейму законопроєкти, які пропонують змінити умови для отримання громадянства та посилити відповідальність за пропаганду ідеології "бандеризму".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на PAP.
Кароль Навроцький подав до Сейму два законопроєкти: перший пропонує збільшити мінімальний безперервний термін проживання в Польщі для отримання громадянства з трьох до десяти років, другий - посилити відповідальність за пропаганду ідеології "бандеризму" та заперечення Волинської трагедії через зміни до закону про Інститут національної пам’яті та Кримінального кодексу.
Законопроєкт про громадянство передбачає, що довший термін проживання сприятиме кращій інтеграції іноземців у польське суспільство та відповідає європейським стандартам: у Франції, Німеччині та Чехії період проживання для громадянства коливається від 3 до 5 років, в Італії, Австрії та Іспанії - 10 років, а в Угорщині - 8 років. Закон набуде чинності через 30 днів після опублікування.
Поправки до закону про Інститут національної пам’яті та КК передбачають кримінальну відповідальність до 3 років за публічну пропаганду ідеології ОУН(б) та УПА, а також збільшення покарання за незаконний перетин кордону Польщі та організацію цього процесу іншими особами - до 5 років та до 12 років відповідно. Влада підкреслює, що зміни покликані захистити Польщу від небезпечних ідеологій та нелегальної міграції на тлі війни в Україні.
