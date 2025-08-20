Ночной взрыв в Польше: министр обороны не исключает саботаж

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RMF 24.

Министр заявил, что "скорее всего, речь идет о беспилотнике, который разбился". Сейчас проводится пиротехническая экспертиза, чтобы определить, был ли беспилотник военным или использовался для контрабанды.

"Пока это не имеет никаких признаков военного характера, поэтому не стоит исключать возможности того, что мы имеем дело с контрабандным дроном", - сказал Косиняк-Камыш.

По его словам, также не стоит исключать вероятность саботажа, то есть действия, связанные с диверсией или саботажем на территории Польши.

"До сих пор мы имели дело с поджогами, такими как поджог на улице Маривильской. Мы уже знаем, что это был инцидент, инспирированный Российской Федерацией", - заявил министр, имея в виду пожар в торговом центре в Варшаве 12 мая 2024 года.