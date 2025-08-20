ua en ru
Ночной взрыв в Польше: министр обороны не исключает саботаж

Люблин, Среда 20 августа 2025 13:51
Ночной взрыв в Польше: министр обороны не исключает саботаж Фото: министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш назвал три версии взрыва в селе Осины ночью 20 августа. Не исключается возможный саботаж.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RMF 24.

Министр заявил, что "скорее всего, речь идет о беспилотнике, который разбился". Сейчас проводится пиротехническая экспертиза, чтобы определить, был ли беспилотник военным или использовался для контрабанды.

"Пока это не имеет никаких признаков военного характера, поэтому не стоит исключать возможности того, что мы имеем дело с контрабандным дроном", - сказал Косиняк-Камыш.

По его словам, также не стоит исключать вероятность саботажа, то есть действия, связанные с диверсией или саботажем на территории Польши.

"До сих пор мы имели дело с поджогами, такими как поджог на улице Маривильской. Мы уже знаем, что это был инцидент, инспирированный Российской Федерацией", - заявил министр, имея в виду пожар в торговом центре в Варшаве 12 мая 2024 года.

Напомним, в ночь на 20 августа в селе Осины в Люблинском воеводстве произошел взрыв. Как известно, на кукурузное поле упал неопознанный объект, а затем взорвался.

Полиция обнаружила обгоревшие металлические и пластиковые обломки, типичной воронки от взрыва не было. К счастью, обошлось без пострадавших.

