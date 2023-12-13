В Польше официально новый премьер. Туск принял присягу

Утром 13 декабря Дональд Туск и министры его правительства приняли присягу в президентском дворце. Президент Польши Анджей Дуда официально принял присягу и назначил нового премьера и правительство.

Дуда, который является представителем партии "Право и справедливость", потерявшей власть, поздравил новое правительство.

"Вы победили с большой, великолепной явкой. Было принято решение, которое дало победу одной политической группе, но на самом деле победу одержала другая политическая группа", - сказал президент Польши.

Дуда также пообещал, что не будет ветировать ничего, что работает в пользу Польше.

Сам Дональд Туск поблагодарил поляков за доверие и терпение.

Уже завтра Туск в роли премьер-министра Польши примет участие в саммите лидеров стран ЕС. Там будут обсуждать начало переговоров о вступлении Украины в ЕС и финансирование помощи Украине.

СМИ сообщают, что в саммите может принять участие президент Владимир Зеленский.

Путь Туска к креслу премьера

В Польше 15 октября состоялись парламентские выборы. По их результатам было избрано 460 новых членов Сейма (нижняя палата) и 100 сенаторов (верхняя палата).

По результатам голосования, большинство мест в парламенте получила оппозиция: партия "Гражданская платформа", альянс "Третий путь" и Левая партия. В ноябре проевропейские политсилы договорились о создании коалиции.

В понедельник, 11 декабря, Сейм выразил вотум недоверия правительству Матеуша Моравецкого, а бывшего президента Совета ЕС Дональда Туска утвердили новым премьером. Ранее он представил состав своего правительства.

По данным СМИ, Украина уже пригласила Дональда Туска с визитом в Киев.

Чего ждать от нового правительства Туска и что изменится для Украины - читайте в материале РБК-Украина.