Нового премьера Польши пригласили посетить Украину в ближайшее время, - СМИ

Украина стремится договориться о визите в Киев нового премьера Польши Дональда Туска, чтобы как можно скорее начать перезагрузку отношений между странами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Onet .

Как отмечает издание, визит хотят организовать вне зависимости от того, состоится ли потенциальная встреча нового премьера Польши и президента Украины Владимира Зеленского на этой неделе в Брюсселе, где 14-15 декабря пройдет саммит лидеров ЕС.

О возможности встречи с Зеленским в Брюсселе Туск вспомнил вчера во время одного из своих выступлений перед прессой. Однако, по данным источников, оно еще не подтверждено.

Польский премьер должен лететь в Брюссель практически сразу после принесения присяги президенту и официального запуска работы нового правительства.

По источникам издания, украинская сторона приглашает Туска в Киев, чтобы эта поездка была одним из первых его зарубежных визитов. И есть возможность, что новый премьер Польши согласится на предложение.

В то же время, один из соратников Туска, который комментировал на условиях анонимности, отметил, что приехать в Украину логистически сложно - 16 часов дороги в одну сторону, однако путь за время полномасштабной войны уже хорошо налажен и визит польского премьера "был бы естественным".

Следует отметить, что Туск и Зеленский уже несколько раз встречались. В частности, в 2019 году она вместе ездили в Станицу Луганскую. Тогда Туск возглавлял Европейский совет.

Туск стал новым премьером Польши

В Польше 15 октября состоялись парламентские выборы. По их результатам было избрано 460 новых членов Сейма (нижняя палата) и 100 сенаторов (верхняя палата).

По результатам волеизъявления большинство мест в парламенте получила оппозиция: партия "Гражданская платформа", альянс "Третий путь" и Левая партия. В ноябре проевропейские политсилы договорились о создании коалиции.

11 декабря польский Сейм выразил вотум недоверия правительству Матеуша Моравецкого. В этот же день депутаты утвердили новым премьер-министром Польши лидера "Гражданской платформы", бывшего президента Европейского совета Дональда Туска.

Ранее Туск представил состав своего правительства.

А вчера польский Сейм выразил вотум доверия правительству нового премьер-министра Дональда Туска. Приведение правительства к присяге запланировано на сегодня, 13 декабря.

Чего ждать от нового правительства Туска и что изменится для Украины - читайте в материале РБК-Украина.