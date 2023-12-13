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У Польщі офіційно новий прем'єр. Туск склав присягу

Фото: Анджей Дуда та Дональд Туск (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Дональд Туск сьогодні, 13 грудня, офіційно став прем'єр-міністром Польщі. Його уряд склав присягу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Onet.

Вранці 13 грудня Дональд Туск та міністри його уряду склали присягу у президентському палаці. Президент Польщі Анджей Дуда офіційно прийняв присягу та призначив нового прем'єра та уряд.

Дуда, який є представником партії "Право і справедливість", що втратила владу, привітав новий уряд.

"Ви перемогли з великою, чудовою явкою. Було прийняте рішення, яке дало перемогу одній політичній групі, але насправді перемогу здобула інша політична група", - сказав президент Польщі.

Дуда також пообіцяв, що не буде ветувати нічого, що працюватиме на користь Польщі.

Сам Дональд Туск подякував полякам за довіру та терплячість.

Додамо, що вже завтра Туск у ролі прем'єр-міністра Польщі візьме участь у саміті лідерів країн ЄС. Там будуть обговорювати початок переговорів про вступ України до ЄС та фінансування допомоги Україні.

ЗМІ повідомляють, що у саміті може взяти участь президент Володимир Зеленський.

Шлях Туска до крісла прем'єра

У Польщі 15 жовтні відбулися парламентські вибори. За їх результатами було обрано 460 нових членів Сейму (нижня палата) та 100 сенаторів (верхня палата).

За результатами голосування, більшість місць у парламенті здобула опозиція: партія "Громадянська платформа", альянс "Третій шлях" та Ліва партія. У листопаді проєвропейські політсили домовилися про створення коаліції.

У понеділок, 11 грудня, Сейм висловив вотум недовіри уряду Матеуша Моравецького, а колишнього президента Ради ЄС Дональда Туска затвердили новим прем'єром. Раніше він представив склад свого уряду.

За даними ЗМІ, Україна вже запросила Дональда Туска з візитом до Києва.

Чого чекати від нового уряду Туска і що зміниться для України - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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Дональд ТускПольщаАнджей Дуда