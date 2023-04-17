В Польше назвали причину запрета на импорт зерна из Украины

"Это действия, которые предпринимаются не против кого-то, и надо четко понимать, что это не действия против Украины. У Украины есть наша поддержка, и мы понимаем, насколько для нее важно выиграть войну. Но мы должны принять меры, чтобы защитить своих производителей, своих фермеров и свой рынок", - сказал он.

По словам Фогеля, ЕС позволяет странам-членам принимать такие решения в ряде ситуаций, "в том числе связанных с безопасностью".

Отметим, что представители стран-членов ЕС на этой неделе обсудят шаги по запрету импорта зерна из Украины.

Фогель надеется, что решение Польши станет толчком для Еврокомиссии "выступать вместе в интересах государств-членов", добавив, что в похожей ситуации находятся Венгрия, Словакия, Болгария и Румыния. Он также надеется, что Еврокомиссия не будет искать причину "для открытия нового фронта".

Между тем, заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблонский отметил, что министры сельского хозяйства Украины и Польши уже ведут переговоры по этому вопросу. В частности он отметил, что Польша предупредила Украину о намерении закрыть границы.

"Мы уже просили украинскую сторону более тщательно контролировать компании-экспортеры, чтобы опечатка этих перевозок была более надежной. Был ряд технических проблем, которые позже привели к недобросовестному поведению и с польской стороны", - добавил Яблонский.

Напомним, Польша запретила импорт агропродовольствия из Украины. После чего Венгрия также ввела аналогичные ограничения.

К тому же Словакия приостанавливает импорт зерна из Украины, а Болгария думает о введении запрета.

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