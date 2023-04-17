У Польщі назвали причину заборони на імпорт зерна з України

"Це дії, які вживаються не проти когось, і треба чітко розуміти, що це не дії проти України. Україна має нашу підтримку, і ми розуміємо, наскільки для неї важливо виграти війну. Але ми маємо вжити заходів, щоб захистити своїх виробників, своїх фермерів та свій ринок", - сказав він.

За словами Фогеля, ЄС дозволяє країнам-членам приймати такі рішення у низці ситуацій, "у тому числі пов'язаних з безпекою".

Зазначимо, що представники країн-членів ЄС цього тижня обговорять кроки країн щодо заборони імпорту зерна з України.

Фогель сподівається, що рішення Польщі стане поштовхом для Єврокомісії "виступати разом в інтересах держав-членів", додавши, що у схожій ситуації перебувають Угорщина, Словаччина, Болгарія та Румунія. Він також сподівається, що Єврокомісія не буде шукати причини "для відкриття нового фронту".

Тим часом заступник міністра закордонних справ Польщі Павло Яблонський зазначив, що міністри сільського господарства України та Польщі вже ведуть переговори з цього питання. Зокрема, він зазначив, що Польща попередила Україну про намір закрити кордони.

"Ми вже просили українську сторону ретельніше контролювати компанії-експортери, щоб опечатування цих перевезень було більш надійним. Була низка технічних проблем, які пізніше призвели до недобросовісної поведінки і з польського боку", - додав Яблонський.

Нагадаємо, Польща заборонила імпорт агропродовольства з України. Після чого Угорщина також запровадила аналогічні обмеження.

До того ж, Словаччина призупиняє імпорт зерна з України, а Болгарія думає про введення заборони.

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