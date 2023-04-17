ЕС на этой неделе обсудит запрет на импорт зерна из Украины, - Reuters

Представители стран-членов Европейского Союза на этой неделе обсудят шаги Польши, Венгрии и Словакии по запрету импорта зерна и других продуктов питания из Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Высокопоставленный чиновник ЕС на условиях анонимности сказал, что низкие мировые цены и спрос означают, что зерно остается в блоке, а не продается дальше. Чрезмерное предложение стало политической проблемой для правящей польской партии "Право и справедливость" в год выборов.

"Мы ожидаем, что Польша и Венгрия предложат определенные объяснения, а также будет реакция Европейской комиссии", - сказал чиновник, добавив, что этот вопрос был поднят на последнем саммите национальных лидеров ЕС.

"Есть проблема, и мы ожидаем, что Комиссия выступит с предложением по этому поводу... Мы увидим, что мы сможем сделать в ближайшие недели и месяцы", - добавил он.

Напомним, Польша запретила импорт зерна и других агропродовольствий из Украины. После чего Венгрия также ввела аналогичные ограничения.

Кроме того, Словакия приостановит импорт зерна и других продуктов из Украины, а Болгария думает о введении запрета.

Министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский проведет переговоры со своими коллегами из Польши, Румынии и Словакии по экспорту агропродукции.

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