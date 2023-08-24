В Польше переживают, что после смерти Пригожина ЧВК "Вагнера" станет более опасной

Моравецкий отметил, что не будет комментировать, была ли авария самолета Пригожина совпадением или нет.

"Думаю, поляки способны ответить на это сами. Кураторство над "Вагнеровской группой" будет осуществляться непосредственно президентом Путиным. Пусть каждый теперь сам для себя ответит, является ли группа "Вагнера", которая дислоцируется в Беларуси, сейчас большей или меньшей угрозой", - сказал он.

Премьер отметил, что для него это риторический вопрос.

Он добавил, что под наблюдением Путина ЧВК "Вагнера" будет еще больше использоваться для провокаций, шантажа, нападений и "всяческих рывков в рамках подрыва политики безопасности".

Авария самолета Пригожина

Вчера в Тверской области РФ разбился самолет с 10 людьми на борту. Росавиация сообщила, что среди пассажиров числился и Пригожин.

Отметим, что официально смерть главаря наемников еще не подтвердили, но российское агентство "Интерфакс" сообщило, что спасатели обнаружили останки всех 10 пассажиров самолета.

Добавим, что западный чиновник рассказал Financial Times, что располагает информацией о сбитии бизнес-джета на российской ЗРК.

В то же время, по данным российских СМИ, взрывчатка была заложена в шасси самолета Пригожина.

"Вагнеровцы" в Беларуси

После неудачного мятежа Пригожина в РФ часть его боевиков прибыла в Беларусь. Они располагаются в палаточном городке.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий и президент Литвы Гитанас Науседа считают, что наемники, которые находятся в Беларуси, могут осуществлять провокации на границе стран НАТО.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.