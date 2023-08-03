Литва и Польша считают, что "вагнеровцы" могут проводить провокации на границе НАТО

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий и президент Литвы Гитанас Науседа считают, что находящиеся в Беларуси наемники ЧВК "Вагнера" могут совершать провокации на границе стран НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Как заявил Моравецкий, "вагнеровцы" в Беларуси являются опасными, так как могут дестабилизировать ситуацию на восточной границе НАТО. Ранее он заявлял, что более 100 наемников уже двинулись к стратегическому участку польской территории, которая находится между Беларусью и российским анклавом Калининград.

"Сегодня границы Польши и границы Литвы - это границы свободного мира, которые останавливают давление деспотизма с востока. На наших границах - границах Литвы, границах Польши - прекращены различные гибридные атаки, которые продолжаются уже два года", - сказал Моравецкий.

Он считает, что присутствие "вагнеровцев" в Беларуси является способом для России "проверить реакцию Польши и наших союзников".

В то же время Науседа рассказал, что оба лидера провели "продуктивную встречу" в Сувалкском коридоре, "чтобы обсудить ситуацию с безопасностью на наших границах".

"Присутствие наемников ЧВК "Вагнера" в Беларуси является дополнительным фактором риска для безопасности для Литвы и Польши и союзников по НАТО. Мы остаемся бдительными и готовыми к любому возможному сценарию", - считает он.

"Вагнеровцы" в Беларуси

После неудачного мятежа главаря ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина часть его боевиков прибыла в Беларусь. Они располагаются в палаточном городке.

Сейчас там находится более 3,5 тысяч "вагнеровцев". 20 июля стало известно, что белорусские спецназовцы и наемники проведут совместные учения.

Украинские пограничники подчеркивают, что пока боевики в Беларуси не представляют угрозы для Украины, но не исключаются провокации.

Недавно премьер Польши заявил, что РФ и Белоруссия направили в Сувальский коридор сотню боевиков "Вагнера". Эта территория соединяет Польшу с Литвой и другими балтийскими странами и отделяет Калининградскую область России от Беларуси.

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