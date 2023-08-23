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В Тверской области упал самолет Пригожина, - СМИ

Среда 23 августа 2023 19:52
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В Тверской области упал самолет Пригожина, - СМИ Иллюстративное фото: в Тверской области упал самолет Пригожина (wikipedia.org)
Автор: Иван Носальский

В Тверской области сегодня, 23 августа, разбился российский самолет. Он якобы принадлежит основателю частной военной компании "Вагнера" Евгению Пригожину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Baza в Telegram.

По информации российского пропагандистского Telegram-канала, на борту самолета в момент крушения находились семь человек. Все они погибли.

Внимание, на видео присутствует ненормативная лексика!

"По предварительным данным в Тверской области потерпел крушение самолет с бортовым номером RA-02795. Он принадлежит Евгению Пригожину", - пишет Baza.

При этом очевидцы рассказывают, что самолет якобы сбили. По их словам, прозвучало два взрыва, после которых он начал падать.

Обновлено 19:58

В пропагандистском издании ТАСС со ссылкой на МЧС РФ сообщают, что при крушении самолета погибли 10 человек.

По информации журналистов, бизнес-джет следовал из Москвы в Петербург.

Бунт Пригожина

Напомним, основатель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин начал военный мятеж в конце июня. Причиной этому якобы стал обстрел тыловых лагерей "вагнеровцев" российской регулярной армией.

Наемники фактически без боя захватили Ростов-на-Дону и Воронеж. После этого они направились в сторону Москвы. На этом этапе Пригожин провел переговоры с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко и прекратил свой бунт.

Позже стало известно, что Пригожина отправляют в Беларусь, закрывая уголовные дела о перевороте.

Отметим, недавно представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов заявлял, что в России могут готовить новые мятежи.

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Российская Федерация ЧВК Вагнера Евгений Пригожин Росавиация
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