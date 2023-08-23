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Пригожин был на борту. В Росавиации показали список пассажиров разбившегося в РФ самолета

Среда 23 августа 2023 23:20
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Пригожин был на борту. В Росавиации показали список пассажиров разбившегося в РФ самолета Фото: Евгений Пригожин (росСМИ)
Автор: Владимир Костырин

На борту разбившегося бизнес-джета в Тверской области (РФ) 23 августа был основатель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин" среди пассажиров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Росавиацию.

Так, был обнародован список пассажиров и членов экипажа самолета Embraer - 135 (EBM-135BJ).

По данным авиакомпании, на борту были такие пассажиры:

  • Сергей Пропустин - боевик ЧВК "Вагнера";
  • Евгений Макарян - боевик ЧВК "Вагнера";
  • Александр Тотмин - предварительно член ЧВК "Вагнера";
  • Валерий Чекалов - заместитель Пригожина;
  • Дмитрий Уткин - командир ЧВК "Вагнера";
  • Николай Матусеев - предварительно член ЧВК "Вагнера";
  • Евгений Пригожин - главарь ЧВК "Вагнера".

А также члены экипажа:

  • Алексей Левшин, командир;
  • Рустам Каримов, второй пилот;
  • Кристина Распопова, бортпроводник.

Также в заявлении Росавиации говорится о том, что выполнение полета самолета Embraer - 135 "осуществлялось на основании разрешения на использование воздушного пространства, выданного в установленном порядке".

Авария самолета с Пригожиным в Тверской области

Напомним, сегодня в сети начали массово распространять видео падение самолета в Тверской области России. Позже выяснилось, что это был бизнес-джет Embraer Legacy 600, на борту которого находились десять человек. Все они погибли.

При этом Telegram-каналы распространяли информацию о том, что самолет принадлежит основателю ЧВК "Вагнера" Евгению Пригожину. Он якобы считался пассажиром.

Более подробно о том, кто такой Пригожин и как он "поднялся" на войне против Украины, можете узнать в материале РБК-Украина.

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