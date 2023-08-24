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В РФ завершили поисковую операцию на месте разбитого самолета с Пригожиным: найдено все 10 тел

Четверг 24 августа 2023 00:20
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В РФ завершили поисковую операцию на месте разбитого самолета с Пригожиным: найдено все 10 тел Фото: все 10 тел пассажиров самолета Embraer-135 нашли (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Поисковая операция на месте падения разбившегося в России бизнес-джета Embraer-135, перевозившего предводителя ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина, завершена.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ Интерфакс.

Экстренные службы сообщили изданию, что были найдены остатки всех 10 человек, находившихся на борту самолета.

Авария самолета с Пригожиным в Тверской области

Сегодня в Тверской области РФ разбился самолет Embraer Legacy 600, на борту которого находились 10 человек - сообщалось, что все они погибли. Позже начала появляться информация, что на борту находился Пригожин.

Через несколько часов Росавиация опубликовала список пассажиров самолета - среди них числился Пригожин, командир ППК "Вагнера" Дмитрий Уткин, заместитель Пригожина Валерий Чекалов и еще несколько боевиков.

Более подробно о том, кто такой Пригожин и как он "поднялся" на войне против Украины, можете узнать в материале РБК-Украина.

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Евгений Пригожин ЧВК Вагнера
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