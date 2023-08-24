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Самолет Пригожина сбила российская ПВО, - Financial Times

Четверг 24 августа 2023 01:42
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Самолет Пригожина сбила российская ПВО, - Financial Times Фото: самолет Пригожина могло сбить российское ПВО (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Самолет Embraer-135, на борту которого вероятно находился главарь ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин, могла сбить российская система ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Time.

Западный чиновник сказал, что у него есть информация о сбитии самолета российской зенитно-ракетной системой. Однако он не смог подтвердить, был ли на борту Пригожин.

"Путин не берет пленных", - добавил он.

Версию об уничтожении самолета ПВО озвучивали ранее и некоторые российские "военкоры". Издание "Верстка" пишет, что борт Пригожина разбился в 50 км от места расположения систем ПВО 42-го зенитного ракетного полка ВС РФ. Кроме этого, неподалеку находится авиабаза "Хотилово".

Самолет Пригожина сбила российская ПВО, - Financial Times

Авария самолета с Пригожиным в Тверской области

Вчера в Тверской области России разбился самолет Embraer Legacy 600 с 10 человек на борту. Росавиация опубликовала имена всех пассажиров - там числился Пригожин, командир ППК "Вагнера" Дмитрий Уткин, заместитель Пригожина Валерий Чекалов и еще несколько наемников.

До сих пор официально смерть Пригожина не подтвердили, однако спасатели сообщили российскому изданию Интерфакс, что обнаружили останки всех 10 пассажиров самолета.

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Евгений Пригожин Вагнеровцы
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