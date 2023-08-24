UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Польщі хвилюються, що після смерті Пригожина ПВК "Вагнера" стане більш небезпечною

Фото: прем'єр-міністр Матеуш Моравецький (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

ПВК "Вагнера" може стати небезпечнішою після смерті ватажка Євгена Пригожина, адже контроль над групою перейде безпосередньо до російського диктатора Володимира Путіна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра Матеуша Моравецького, якого цитує Onet.

Моравецький зазначив, що не буде коментувати, чи аварія літака Пригожина була збігом, чи ні.

"Думаю, поляки здатні відповісти на це самі. Кураторство над "Вагнерівською групою" буде здійснюватися безпосередньо президентом Путіним. Нехай кожен тепер сам для себе відповість, чи є група "Вагнера", яка дислокується в Білорусі, зараз більшою чи меншою загрозою", - сказав він.

Прем'єр зазначив, що для нього це риторичне питання.

Він додав, що під наглядом Путіна ПВК "Вагнера" буде ще більше використовуватися для провокацій, шантажу, нападів і "всіляких ривків в рамках підриву політики безпеки".

Аварія літака Пригожина

Вчора у Тверській області РФ розбився літак із 10 людьми на борту. Росавіація повідомила, що серед пасажирів значився й Пригожин.

Зазначимо, що офіційно смерть ватажка найманців ще не підтвердили, але російське агентство "Интерфакс" повідомило, що рятувальники виявили останки всіх 10 пасажирів літака.

Додамо, що західний чиновник розповів Financial Times, що має інформацію про збиття бізнес-джета російською ЗРК.

Водночас за даними російських ЗМІ, вибухівка була закладена у шасі літака Пригожина.

"Вагнерівці" в Білорусі

Після невдалого заколоту Пригожина у РФ частина його бойовиків прибула до Білорусі. Вони розташовуються у наметовому містечку.

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький і президент Литви Гітанас Науседа вважають, що найманці, які перебувають у Білорусі, можуть здійснювати провокації на кордоні країн НАТО.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ПольщаПВК ВагнераЄвген Пригожин