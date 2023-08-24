У Польщі хвилюються, що після смерті Пригожина ПВК "Вагнера" стане більш небезпечною

Моравецький зазначив, що не буде коментувати, чи аварія літака Пригожина була збігом, чи ні.

"Думаю, поляки здатні відповісти на це самі. Кураторство над "Вагнерівською групою" буде здійснюватися безпосередньо президентом Путіним. Нехай кожен тепер сам для себе відповість, чи є група "Вагнера", яка дислокується в Білорусі, зараз більшою чи меншою загрозою", - сказав він.

Прем'єр зазначив, що для нього це риторичне питання.

Він додав, що під наглядом Путіна ПВК "Вагнера" буде ще більше використовуватися для провокацій, шантажу, нападів і "всіляких ривків в рамках підриву політики безпеки".

Аварія літака Пригожина

Вчора у Тверській області РФ розбився літак із 10 людьми на борту. Росавіація повідомила, що серед пасажирів значився й Пригожин.

Зазначимо, що офіційно смерть ватажка найманців ще не підтвердили, але російське агентство "Интерфакс" повідомило, що рятувальники виявили останки всіх 10 пасажирів літака.

Додамо, що західний чиновник розповів Financial Times, що має інформацію про збиття бізнес-джета російською ЗРК.

Водночас за даними російських ЗМІ, вибухівка була закладена у шасі літака Пригожина.

"Вагнерівці" в Білорусі

Після невдалого заколоту Пригожина у РФ частина його бойовиків прибула до Білорусі. Вони розташовуються у наметовому містечку.

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький і президент Литви Гітанас Науседа вважають, що найманці, які перебувають у Білорусі, можуть здійснювати провокації на кордоні країн НАТО.

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