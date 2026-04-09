В Польше двое мужчин с мачете напали на украинцев

В Пшасныше двое поляков с мачете напали на двух граждан Украины. Согласно данным следствия, причиной атаки стала украинская национальность пострадавших.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление окружной прокуратуры в Остроленце.

Нападение произошло в ночь на 19 февраля 2026 года - фигурантами дела являются двое поляков. По мнению следствия, мотивом атаки стала национальность пострадавших, поскольку сами нападавшие признали, что выбрали жертв именно потому, что те были украинцами.

Один из пострадавших получил ранение от удара мачете, после чего ему на помощь бросился второй украинец, но тоже пострадал - они получили порезы рук и пальцев.

Дальнейшее насилие удалось остановить только благодаря поляку, который помог затащить раненого в дом и закрыть дверь перед нападавшими.

Одного из подозреваемых задержали сразу после нападения. Второй поляк почти месяц скрывался у тети, после чего его тоже арестовали.

Нападавшим предъявили обвинения в избиении, угрозе жизни и насилии по национальному признаку. Дело квалифицировано как преступление на почве ненависти. Сейчас подозреваемые арестованы, им грозит до 12 лет заключения.

Нападения на украинцев в Польше

Недавно в Польше задержали восьмерых мужчин, которые, переодевшись в полицейских, напали на украинцев и пытались их ограбить. За содеянное им грозит до восьми лет лишения свободы.