В Польше учитель унижал украинских учеников, а после уроков их избили старшеклассники

В польском городе Слупск учитель школы строительного дела унижал украинских учеников и называл их "отбросами". После одного из уроков двух подростков избили старшеклассники. У одного парня диагностировали сотрясение мозга, у другого - сломанную ключицу.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на польское издание Onet .

Что произошло

В школе проходил курс, который посещали ученики из разных заведений, среди них - двое подростков из Украины. По словам адвоката Давида Дехнерта, пожилой учитель систематически унижал ребят, угрожал, что они "не сдадут экзамены", и называл "подонками" из-за национальности.

Его высказывания зафиксированы на видео.

"Когда вы будете сдавать экзамен в следующий раз, вы точно провалите его. Потому что я докажу вам, кто такой поляк", - слышно на одном из роликов слова педагога.

Родители пострадавших также рассказали, что один из польских учеников во время уроков включал на телефоне звуки ракет и взрывов и говорил украинцам: "Время прятаться". Украинским подросткам присылали оскорбительные сообщения, а учитель, по их словам, на это не реагировал.

Избиение после уроков

Конфликт обострился после занятий. По словам родителей, возле школы на украинских ребят напали старшеклассники. Перед этим польские ученики якобы кричали "украинские с*ки" и "к черту Украину".

"Один из школьников достал телефон и кому-то позвонил. Он крикнул: "Украинцы уже здесь". Через мгновение выбежали двое старших ребят. Один держал, второй бил", - рассказали родители.

Одному из пострадавших нападавший плюнул в лицо со словами: "На фронт, украинская с*ка". После этого он ударил украинца кулаком, а другого ударили по затылку.

Реакция полиции

Родители обратились в полицию, но заявление сначала не приняли из-за "отсутствия участкового". На следующий день обращение зарегистрировали.

Представитель полиции Слупска Якуб Багински подтвердил, что полиция получила сообщение об агрессивном поведении учеников. Правоохранители уже изъяли записи с камер наблюдения и проводят допросы.

Позиция адвоката и школы

Адвокат Дехнерт заявляет, что администрация школы не приняла никаких мер и не отреагировала ни на поведение учеников, ни на высказывания учителя.

"Отсутствие реакции может привести к ощущению безнаказанности. Ученики украинского происхождения не чувствуют безопасности и опасаются повторного насилия", - отметил он в письме в заведение.

Польским журналистам не удалось получить комментарий от администрации школы. По неофициальной информации, учитель находится в отпуске, а его делом занимается местное управление образования.