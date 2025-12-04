ua en ru
Чт, 04 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

В Польше учитель унижал украинских учеников, а после уроков их избили старшеклассники

Четверг 04 декабря 2025 10:25
UA EN RU
В Польше учитель унижал украинских учеников, а после уроков их избили старшеклассники Фото: В Польше в школе избили подростков из Украины (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

В польском городе Слупск учитель школы строительного дела унижал украинских учеников и называл их "отбросами". После одного из уроков двух подростков избили старшеклассники. У одного парня диагностировали сотрясение мозга, у другого - сломанную ключицу.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на польское издание Onet.

Что произошло

В школе проходил курс, который посещали ученики из разных заведений, среди них - двое подростков из Украины. По словам адвоката Давида Дехнерта, пожилой учитель систематически унижал ребят, угрожал, что они "не сдадут экзамены", и называл "подонками" из-за национальности.

Его высказывания зафиксированы на видео.

"Когда вы будете сдавать экзамен в следующий раз, вы точно провалите его. Потому что я докажу вам, кто такой поляк", - слышно на одном из роликов слова педагога.

Родители пострадавших также рассказали, что один из польских учеников во время уроков включал на телефоне звуки ракет и взрывов и говорил украинцам: "Время прятаться". Украинским подросткам присылали оскорбительные сообщения, а учитель, по их словам, на это не реагировал.

Избиение после уроков

Конфликт обострился после занятий. По словам родителей, возле школы на украинских ребят напали старшеклассники. Перед этим польские ученики якобы кричали "украинские с*ки" и "к черту Украину".

"Один из школьников достал телефон и кому-то позвонил. Он крикнул: "Украинцы уже здесь". Через мгновение выбежали двое старших ребят. Один держал, второй бил", - рассказали родители.

Одному из пострадавших нападавший плюнул в лицо со словами: "На фронт, украинская с*ка". После этого он ударил украинца кулаком, а другого ударили по затылку.

Реакция полиции

Родители обратились в полицию, но заявление сначала не приняли из-за "отсутствия участкового". На следующий день обращение зарегистрировали.

Представитель полиции Слупска Якуб Багински подтвердил, что полиция получила сообщение об агрессивном поведении учеников. Правоохранители уже изъяли записи с камер наблюдения и проводят допросы.

Позиция адвоката и школы

Адвокат Дехнерт заявляет, что администрация школы не приняла никаких мер и не отреагировала ни на поведение учеников, ни на высказывания учителя.

"Отсутствие реакции может привести к ощущению безнаказанности. Ученики украинского происхождения не чувствуют безопасности и опасаются повторного насилия", - отметил он в письме в заведение.

Польским журналистам не удалось получить комментарий от администрации школы. По неофициальной информации, учитель находится в отпуске, а его делом занимается местное управление образования.

Ранее РБК-Украина рассказывало, что во Вроцлаве группа подростков жестоко напала на 23-летнего украинца. Нападавшие выманили мужчину на встречу через фейковый аккаунт в соцсетях, выдавая себя за 16-летнюю девушку. Когда он пришел на место, его избили, побрили голову, нарисовали на лице нацистскую символику и снимали это на видео.

Позже полиция Вроцлава выяснила, что нападавшими также были граждане Украины - все семеро. Трое из них получили официальные обвинения, остальные - несовершеннолетние и будут отвечать перед семейным судом.

Читайте РБК-Украина в Google News
Польша Школа
Новости
Трамп сказал, когда был лучший момент для мирной сделки между Украиной и РФ
Трамп сказал, когда был лучший момент для мирной сделки между Украиной и РФ
Аналитика
"Бэби-бума после войны не будет": интервью Либановой о миграции, кризисе кадров и настроениях украинцев
Катерина Гончарова, Татьяна Пархомчук "Бэби-бума после войны не будет": интервью Либановой о миграции, кризисе кадров и настроениях украинцев