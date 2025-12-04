В Польше учитель унижал украинских учеников, а после уроков их избили старшеклассники
В польском городе Слупск учитель школы строительного дела унижал украинских учеников и называл их "отбросами". После одного из уроков двух подростков избили старшеклассники. У одного парня диагностировали сотрясение мозга, у другого - сломанную ключицу.
Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на польское издание Onet.
Что произошло
В школе проходил курс, который посещали ученики из разных заведений, среди них - двое подростков из Украины. По словам адвоката Давида Дехнерта, пожилой учитель систематически унижал ребят, угрожал, что они "не сдадут экзамены", и называл "подонками" из-за национальности.
Его высказывания зафиксированы на видео.
"Когда вы будете сдавать экзамен в следующий раз, вы точно провалите его. Потому что я докажу вам, кто такой поляк", - слышно на одном из роликов слова педагога.
Родители пострадавших также рассказали, что один из польских учеников во время уроков включал на телефоне звуки ракет и взрывов и говорил украинцам: "Время прятаться". Украинским подросткам присылали оскорбительные сообщения, а учитель, по их словам, на это не реагировал.
Избиение после уроков
Конфликт обострился после занятий. По словам родителей, возле школы на украинских ребят напали старшеклассники. Перед этим польские ученики якобы кричали "украинские с*ки" и "к черту Украину".
"Один из школьников достал телефон и кому-то позвонил. Он крикнул: "Украинцы уже здесь". Через мгновение выбежали двое старших ребят. Один держал, второй бил", - рассказали родители.
Одному из пострадавших нападавший плюнул в лицо со словами: "На фронт, украинская с*ка". После этого он ударил украинца кулаком, а другого ударили по затылку.
Реакция полиции
Родители обратились в полицию, но заявление сначала не приняли из-за "отсутствия участкового". На следующий день обращение зарегистрировали.
Представитель полиции Слупска Якуб Багински подтвердил, что полиция получила сообщение об агрессивном поведении учеников. Правоохранители уже изъяли записи с камер наблюдения и проводят допросы.
Позиция адвоката и школы
Адвокат Дехнерт заявляет, что администрация школы не приняла никаких мер и не отреагировала ни на поведение учеников, ни на высказывания учителя.
"Отсутствие реакции может привести к ощущению безнаказанности. Ученики украинского происхождения не чувствуют безопасности и опасаются повторного насилия", - отметил он в письме в заведение.
Польским журналистам не удалось получить комментарий от администрации школы. По неофициальной информации, учитель находится в отпуске, а его делом занимается местное управление образования.
Ранее РБК-Украина рассказывало, что во Вроцлаве группа подростков жестоко напала на 23-летнего украинца. Нападавшие выманили мужчину на встречу через фейковый аккаунт в соцсетях, выдавая себя за 16-летнюю девушку. Когда он пришел на место, его избили, побрили голову, нарисовали на лице нацистскую символику и снимали это на видео.
Позже полиция Вроцлава выяснила, что нападавшими также были граждане Украины - все семеро. Трое из них получили официальные обвинения, остальные - несовершеннолетние и будут отвечать перед семейным судом.