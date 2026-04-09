У Польщі двоє чоловіків з мачете напали на українців

У Пшасниші двоє поляків з мачете напали на двох громадян України. Згідно з даними слідства, причиною атаки стала українська національність постраждалих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву окружної прокуратури в Остроленці.

Напад стався в ніч на 19 лютого 2026 року - фігурантами справи є двоє поляків. На думку слідства, мотивом атаки стала національність постраждалих, оскільки самі нападники визнали, що обрали жертв саме тому, що ті були українцями.

Один із постраждалих отримав поранення від удару мачете, після чого йому на допомогу кинувся другий українець, але теж постраждав - вони отримали порізи рук і пальців.

Подальше насильство вдалося зупинити лише завдяки поляку, який допоміг затягнути пораненого в дім і зачинити двері перед нападниками.

Одного з підозрюваних затримали одразу після нападу. Другий поляк майже місяць переховувався у тітки, після чого його теж заарештували.

Нападникам висунули обвинувачення в побитті, погрозі життю та насильстві за національною ознакою. Справа кваліфікована як злочин на ґрунті ненависті. Наразі підозрювані заарештовані, їм загрожує до 12 років ув'язнення.

Нещодавно у Польщі затримали вісьмох чоловіків, які, переодягнувшись у поліцейських, напали на українців та намагалися їх пограбувати. За скоєне їм загрожує до восьми років позбавлення волі.