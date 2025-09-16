Россия на учениях "Запад-2025" отрабатывает возможные провокации против НАТО, - ISW
На военных учениях "Запад-2025" Россия отрабатывает будущие потенциальные провокации против соседних государств НАТО, причем не только гибридные, но и силовые.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).
"Россия использует учения "Запад-2025" для отработки потенциальных будущих провокаций против соседних государств НАТО", - говорится в информационном отчете.
Аналитики отмечают, что РФ и Беларусь на учениях отработали защиту от ядерных угроз и их использование в водах Баренцева моря, которое граничит с членом НАТО Норвегией.
Также российские войска отрабатывали на учениях использование ракет, способных нести ядерное оружие ("Искандер-М") - эти маневры проходили в Калининградской области, которая граничит с государствами НАТО Литвой и Польшей.
В ISW отметили, что россияне уже использовали Калининградскую область как стартовую площадку для глушения и подмены GPS-сигналов по всей Европе.
Кроме того, Россия недавно построила в Калининградской области масштабный объект радиоразведки, расположенный в 25 километрах от польской границы.
В заключении аналитики ISW утверждают: учения "Запад-2025" предоставляют как России, так и Беларуси платформу для совершенствования методов силовой эскалации, что является формой давления на НАТО.
Также эксперты напоминают резкие заявления заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева в отношении НАТО.
Например, когда он написал 15 сентября в своих соцсетях, что создание бесполетной зоны над Украиной, которое позволило бы странам НАТО сбивать российские объекты, будет означать войну между НАТО и Россией.
В Офисе президента Украины ответили на угрозы Медведева и заявили, что России стоит ждать удара по болевым точкам.
Российско-белорусские учения "Запад-2025"
Как известно, РФ и Беларусь проводят совместные военные учения под названием "Запад-2025". Активная часть этих военных учений длится с 12 по 16 сентября. Основные действия происходят на белорусской территории, частично - в России.
Официально заявленная цель - проверка боеспособности и взаимодействия двух стран в сфере "защиты безопасности" и "отражения агрессии".
Однако если сначала учения обосновывали плановыми и регулярными маневрами, впоследствии риторика изменилась - теперь их объясняют ответом на "милитаризацию" Польши и стран Балтии.
Накануне стало известно, что Россия расширила учения "Запад-2025" на Калининградскую область, которая граничит с Польшей на юге, Литвой - на севере и востоке.