Россия расширяет учения "Запад-2025" на Калининградскую область

Балтийский флот РФ в рамках совместных с Беларусью учений "Запад-2025" отработал боевые действия на территории Калининградской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на белорусскую службу Радио Свобода .

СМИ со ссылкой на заявление российского министерства обороны сообщили, что морские пехотинцы Балтийского флота приняли участие в учениях "Запад-2025".

В частности, подразделения отрабатывали противодействие высадке "условного противника" на побережье Калининградской области.

На втором этапе морпехи вступили в бой с десантом и выполнили боевые стрельбы из стрелкового оружия и бронетранспортеров БТР-82А.

Для отработки береговой обороны был задействован ракетно-пушечный комплекс "Бережок", которым уничтожили вражеский морской беспилотник.

В это время сверхзвуковые бомбардировщики Ту-22М3 в течение четырех часов патрулировали нейтральные воды и отрабатывали боевые задачи над Баренцевым морем.

Как заявило министерство обороны белорусского режима, 15 сентября на 227-м общевойсковом полигоне в Минской области состоится один из этапов учений "Запад-2025". Туда прибыл министр обороны Беларуси Виктор Хренин.