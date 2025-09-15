ua en ru
Россия расширяет учения "Запад-2025" на Калининградскую область

Понедельник 15 сентября 2025 14:24
Россия расширяет учения "Запад-2025" на Калининградскую область Фото: Россия расширяет учения "Запад-2025" на Калининградскую область (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Балтийский флот РФ в рамках совместных с Беларусью учений "Запад-2025" отработал боевые действия на территории Калининградской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на белорусскую службу Радио Свобода.

СМИ со ссылкой на заявление российского министерства обороны сообщили, что морские пехотинцы Балтийского флота приняли участие в учениях "Запад-2025".

В частности, подразделения отрабатывали противодействие высадке "условного противника" на побережье Калининградской области.

На втором этапе морпехи вступили в бой с десантом и выполнили боевые стрельбы из стрелкового оружия и бронетранспортеров БТР-82А.

Для отработки береговой обороны был задействован ракетно-пушечный комплекс "Бережок", которым уничтожили вражеский морской беспилотник.

В это время сверхзвуковые бомбардировщики Ту-22М3 в течение четырех часов патрулировали нейтральные воды и отрабатывали боевые задачи над Баренцевым морем.

Как заявило министерство обороны белорусского режима, 15 сентября на 227-м общевойсковом полигоне в Минской области состоится один из этапов учений "Запад-2025". Туда прибыл министр обороны Беларуси Виктор Хренин.

Учения "Запад-2025"

Напомним, что с 12 по 16 сентября Россия и Беларусь проводят военные учения под названием "Запад-2025".

13 сентября в сети появились кадры, на которых показана переброска оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) "Искандер" в Калининградскую область.

Судя по его расположению, комплекс потенциально может представлять угрозу для шести стран НАТО.

Представитель ГПСУ Андрей Демченко в комментарии для РБК-Украина отметил, что такие действия России могут иметь не только военный, но и информационный характер.

Он добавил, что в Беларуси Россия не имеет достаточно сил для нового полномасштабного вторжения в Украину, однако нельзя исключать провокаций, как это произошло с кадрами "Искандеров" в Калининграде.

Подробнее о учениях "Запад-2025", их целях и угрозах, а также связи с недавней атакой на Польшу и переговорами по завершению войны в Украине - читайте в материале РБК-Украина.

