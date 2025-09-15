Россия расширяет учения "Запад-2025" на Калининградскую область
Балтийский флот РФ в рамках совместных с Беларусью учений "Запад-2025" отработал боевые действия на территории Калининградской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на белорусскую службу Радио Свобода.
СМИ со ссылкой на заявление российского министерства обороны сообщили, что морские пехотинцы Балтийского флота приняли участие в учениях "Запад-2025".
В частности, подразделения отрабатывали противодействие высадке "условного противника" на побережье Калининградской области.
На втором этапе морпехи вступили в бой с десантом и выполнили боевые стрельбы из стрелкового оружия и бронетранспортеров БТР-82А.
Для отработки береговой обороны был задействован ракетно-пушечный комплекс "Бережок", которым уничтожили вражеский морской беспилотник.
В это время сверхзвуковые бомбардировщики Ту-22М3 в течение четырех часов патрулировали нейтральные воды и отрабатывали боевые задачи над Баренцевым морем.
Как заявило министерство обороны белорусского режима, 15 сентября на 227-м общевойсковом полигоне в Минской области состоится один из этапов учений "Запад-2025". Туда прибыл министр обороны Беларуси Виктор Хренин.
Учения "Запад-2025"
Напомним, что с 12 по 16 сентября Россия и Беларусь проводят военные учения под названием "Запад-2025".
13 сентября в сети появились кадры, на которых показана переброска оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) "Искандер" в Калининградскую область.
Судя по его расположению, комплекс потенциально может представлять угрозу для шести стран НАТО.
Представитель ГПСУ Андрей Демченко в комментарии для РБК-Украина отметил, что такие действия России могут иметь не только военный, но и информационный характер.
Он добавил, что в Беларуси Россия не имеет достаточно сил для нового полномасштабного вторжения в Украину, однако нельзя исключать провокаций, как это произошло с кадрами "Искандеров" в Калининграде.
Подробнее о учениях "Запад-2025", их целях и угрозах, а также связи с недавней атакой на Польшу и переговорами по завершению войны в Украине - читайте в материале РБК-Украина.