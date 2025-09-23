Польша снова откроет границу с Беларусью: Туск назвал дату
Польша уже на этой неделе планирует возобновить работу пунктов пропуска на границе с Беларусью. Они были закрыты из-за военных учений "Запад-2025".
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, пишет Polsat News.
По словам Туска, соответствующее решение о "повторном открытии пограничных переходов" на границе с Беларусью было принято совместно с министром внутренних дел Польши Марцином Кервинским.
"Те, что были закрыты в связи с маневрами "Запад" и, что понятно, с ростом угрозы и политической нестабильности и фактической ситуации на наших границах, в нашем регионе", - добавил он.
Туск заявил, что решение вступит в силу в полночь в четверг, 25 сентября.
Польша закрывала границу с Беларусью
Ранее Туск объявил, что Польша страна закроет границы с Беларусью из-за совместных российско-белорусских учений "Запад-2025". Эти учения были запланированы на период с 12 по 16 сентября, и проходили на белорусской территории и отдельно на полигонах в России.
В Москве заявили же, что Россия на учениях отработала возможные провокации против НАТО. Более того, впоследствии Кремль расширил их на Калининградскую область, которая граничит с Польшей на юге и Литвой на севере и востоке.