Польша введет запрет на импорт украинской сельхозпродукции с 19 апреля

Польша вводит запрет на импорт украинского зерна и другой сельхозпродукции с 19 апреля.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Министерства сельского хозяйства Польши.
Как сообщается, министр сельского хозяйства Польши Роберт Телуш в сопровождении своего заместителя Анны Гембики провел встречу с представителями служб пограничного перехода Дорогуск-Ягодин и проинформировал их о введении в действие постановления о приостановлении импорта сельскохозяйственной продукции из Украины.
По его информации, пограничники заверили, что на границе нет продуктов, указанных в регламенте.
Комментируя угрозы ЕС отозвать субсидии для польских фермеров за одностороннее решение, Телуш заявил, что это неправда.
"Есть заявление пресс-секретаря Европейской комиссии, в котором говорится не о наказании, а о регулировании транзита сельхозпродукции из Украины", - отметил министр.
По его словам, Польша и Украина продолжают переговоры.
"Сегодня также была встреча украинской и польской сторон. Мы не против транзита, но нам нужна 100% гарантия, чтобы дестабилизирующие наш рынок продукты не остались в Польше", - подчеркнул Телуш.
Напомним, правительство Польши запретило ввоз зерна и другой продовольствия из Украины. После чего Венгрия также ввела аналогичные ограничения.
К тому же, Словакия также приостановит импорт зерна и других продуктов из Украины, а Болгария думает о введении запрета.
Позже в Польше назвали причину запрета на импорт зерна из Украины. Правительство ввело запрет на ввоз продовольствия из Украины для защиты польских производителей.
В свою очередь Европейская комиссия считает неприемлемым такое решение.
Кроме того, представители стран-членов Европейского Союза на этой неделе обсудят шаги Польши, Венгрии и Словакии по запрету импорта зерна и других продуктов питания из Украины.
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