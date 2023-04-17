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Польша введет запрет на импорт украинской сельхозпродукции с 19 апреля

Фото: Польша введет запрет на импорт украинской сельхозпродукции с 19 апреля (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Польша вводит запрет на импорт украинского зерна и другой сельхозпродукции с 19 апреля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Министерства сельского хозяйства Польши.

Как сообщается, министр сельского хозяйства Польши Роберт Телуш в сопровождении своего заместителя Анны Гембики провел встречу с представителями служб пограничного перехода Дорогуск-Ягодин и проинформировал их о введении в действие постановления о приостановлении импорта сельскохозяйственной продукции из Украины.

По его информации, пограничники заверили, что на границе нет продуктов, указанных в регламенте.

Комментируя угрозы ЕС отозвать субсидии для польских фермеров за одностороннее решение, Телуш заявил, что это неправда.

"Есть заявление пресс-секретаря Европейской комиссии, в котором говорится не о наказании, а о регулировании транзита сельхозпродукции из Украины", - отметил министр.

По его словам, Польша и Украина продолжают переговоры.

"Сегодня также была встреча украинской и польской сторон. Мы не против транзита, но нам нужна 100% гарантия, чтобы дестабилизирующие наш рынок продукты не остались в Польше", - подчеркнул Телуш.

Напомним, правительство Польши запретило ввоз зерна и другой продовольствия из Украины. После чего Венгрия также ввела аналогичные ограничения.

К тому же, Словакия также приостановит импорт зерна и других продуктов из Украины, а Болгария думает о введении запрета.

Позже в Польше назвали причину запрета на импорт зерна из Украины. Правительство ввело запрет на ввоз продовольствия из Украины для защиты польских производителей.

В свою очередь Европейская комиссия считает неприемлемым такое решение.

Кроме того, представители стран-членов Европейского Союза на этой неделе обсудят шаги Польши, Венгрии и Словакии по запрету импорта зерна и других продуктов питания из Украины.

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