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Польща введе заборону на імпорт української сільгосппродукції з 19 квітня

Фото: Польща введе заборону на імпорт української сільгосппродукції з 19 квітня (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Польща вводить заборону на імпорт українського зерна та іншої сільгосппродукції з 19 квітня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Міністерства сільського господарства Польщі.

Як повідомляється, міністр сільського господарства Польщі Роберт Телуш у супроводі свого заступника Анни Гембіки провів зустріч із представниками служб прикордонного переходу Дорогуськ-Ягодин і поінформував їх про введення в дію постанови про призупинення імпорту сільськогосподарської продукції з України.

За його інформацією, прикордонники запевнили, що на кордоні немає продуктів, зазначених у регламенті.

Коментуючи погрози ЄС відкликати субсидії для польських фермерів за одностороннє рішення, Телуш заявив, що це неправда.

"Є заява прессекретаря Європейської комісії, в якій ідеться не про покарання, а про регулювання транзиту сільгосппродукції з України", - зазначив міністр.

За його словами, Польща та Україна продовжують переговори.

"Сьогодні також була зустріч української та польської сторін. Ми не проти транзиту, але нам потрібна 100% гарантія, щоб продукти, які дестабілізують наш ринок, не залишилися в Польщі", - наголосив Телуш.

Нагадаємо, уряд Польщі заборонив ввезення зерна та іншого продовольства з України. Після чого Угорщина також запровадила аналогічні обмеження.

До того ж Словаччина також призупинить імпорт зерна та інших продуктів з України, а Болгарія думає про введення заборони.

Пізніше у Польщі назвали причину заборони на імпорт зерна з України. Уряд запровадив заборону на ввезення продовольства з України для захисту польських виробників.

Своєю чергою Європейська комісія вважає неприйнятним таке рішення.

Окрім того, представники країн-членів Європейського Союзу цього тижня обговорять кроки Польщі, Угорщини та Словаччини щодо заборони імпорту зерна та інших продуктів харчування з України.

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