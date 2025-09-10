Польша вызвала "на ковер" российского дипломата

Российского дипломата вызовут в МИД Польши и вручат ему ноту протеста. Он должен был прибыть в ведомство до 13:00.

В то же время в комментарии для российских СМИ Андрей Ордаш цинично заявил, что "Польша не представила никаких доказательств" российского происхождения сбитых беспилотников.

"Считаем эти обвинения безосновательными. Никаких доказательств того, что эти беспилотники имеют российское происхождение, не было представлено", - сказал дипломат.

Вместо этого он обвинил Украину, напомнив о падении ракеты ПВО в ноябре 2022 года, когда Силы обороны отражали массированный российский обстрел. Тогда погибли два человека, а международное сообщество возложило ответственность за инцидент на Россию.