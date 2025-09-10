Польща викликала "на килим" російського дипломата

Російського дипломата викличуть до МЗС Польщі та вручать йому ноту протесту. Він мав прибути у відомство до 13:00.

Водночас у коментарі для російських ЗМІ Андрій Ордаш цинічно заявив, що "Польща не представила жодних доказів" російського походження збитих безпілотників.

"Вважаємо ці звинувачення безпідставними. Жодних доказів того, що ці безпілотники мають російське походження, не було представлено", - сказав дипломат.

Натомість він звинуватив Україну, нагадавши про падіння ракети ППО в листопаді 2022 року, коли Сили оборони відбивали масований російський обстріл. Тоді загинули двоє людей, а міжнародна спільнота поклала відповідальність за інцидент на Росію.