Польща викликала "на килим" російського дипломата
Міністерство закордонних справ Польщі викликало тимчасового повіреного у справах Росії Андрія Ордаша. Причиною стало порушення польського повітряного простору російськими безпілотниками.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.
Російського дипломата викличуть до МЗС Польщі та вручать йому ноту протесту. Він мав прибути у відомство до 13:00.
Водночас у коментарі для російських ЗМІ Андрій Ордаш цинічно заявив, що "Польща не представила жодних доказів" російського походження збитих безпілотників.
"Вважаємо ці звинувачення безпідставними. Жодних доказів того, що ці безпілотники мають російське походження, не було представлено", - сказав дипломат.
Натомість він звинуватив Україну, нагадавши про падіння ракети ППО в листопаді 2022 року, коли Сили оборони відбивали масований російський обстріл. Тоді загинули двоє людей, а міжнародна спільнота поклала відповідальність за інцидент на Росію.
Російські дрони у Польщі
У ніч на середу, 10 вересня, російські ударні дрони порушили повітряний простір Польщі, яка є членом НАТО. Для відбиття повітряної загрози була піднята в небо авіація.
Через масовану атаку та потенційну небезпеку для країни тимчасово зупинили роботу аеропорти у Варшаві, Любліні та Жешуві.
За наявною інформацією, до польського повітряного простору увійшло 19 російських безпілотників. Силам протиповітряної оборони вдалося знищити лише 4 з них.
Як повідомила речниця польського МВС Кароліна Галецька, влада наразі ідентифікувала сім дронів та "залишки ракети невстановленого походження".
Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що після інциденту Варшава офіційно попросила НАТО залучити Статтю 4 Договору.
Що стоїть за діями Кремля, чому це відбулося саме зараз та як може відреагувати Альянс, - читайте у матеріалі РБК-Україна.