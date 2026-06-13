Шведские Gripen дважды за день перехватили российские самолеты над Балтикой
Шведские силы быстрого реагирования осуществили две отдельные миссии на истребителях JAS 39 Gripen для перехвата российских военных самолетов над Балтийским морем вблизи воздушного пространства Швеции.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на шведские вооруженные силы.
По данным шведских вооруженных сил, обе миссии были осуществлены в пятницу, 12 июня.
Объектами перехвата стали два российских военных самолета - Су-24 Fencer и Су-34 Fullback.
Under fredagen genomförde den svenska incidentberedskapen två insatser med JAS 39 Gripen för att möta ryska stridsflyg i Östersjön nära svenskt luftrum. Incidenterna involverade två ryska stridsflyg av typen Su-24 Fencer och Su-34 Fullback. pic.twitter.com/fsPojBxzWY- Försvarsmakten (@Forsvarsmakten) 13 июня 2026 г.
В январе 2026 года силы быстрого реагирования Швеции уже перехватывали два российских истребителя над Балтийским морем - шведские военные тогда заявили, что круглосуточно осуществляют воздушное патрулирование для защиты НАТО.
Ранее шведские и немецкие самолеты совместно перехватывали над Балтикой два российских Су-30. Отдельно польские ВВС поднимали авиацию для перехвата российского самолета-разведчика Ил-20 над Балтийским морем.