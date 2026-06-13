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Шведские Gripen дважды за день перехватили российские самолеты над Балтикой

21:54 13.06.2026 Сб
1 мин
Российские самолеты приближались к воздушному пространству Швеции
aimg Валерия Абабина
Шведские Gripen дважды за день перехватили российские самолеты над Балтикой Фото: Шведские Gripen перехватили российские Су (x.com Forsvarsmakten)
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Шведские силы быстрого реагирования осуществили две отдельные миссии на истребителях JAS 39 Gripen для перехвата российских военных самолетов над Балтийским морем вблизи воздушного пространства Швеции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на шведские вооруженные силы.

По данным шведских вооруженных сил, обе миссии были осуществлены в пятницу, 12 июня.

Объектами перехвата стали два российских военных самолета - Су-24 Fencer и Су-34 Fullback.

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В январе 2026 года силы быстрого реагирования Швеции уже перехватывали два российских истребителя над Балтийским морем - шведские военные тогда заявили, что круглосуточно осуществляют воздушное патрулирование для защиты НАТО.

Ранее шведские и немецкие самолеты совместно перехватывали над Балтикой два российских Су-30. Отдельно польские ВВС поднимали авиацию для перехвата российского самолета-разведчика Ил-20 над Балтийским морем.

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