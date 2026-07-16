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Польща третій день поспіль перехоплює російські літаки над Балтикою

19:39 16.07.2026 Чт
2 хв
Літаки РФ нахабно "тестують" протиповітряну оборону Польщі
aimg Олена Бджола
Польща третій день поспіль перехоплює російські літаки над Балтикою Фото: російський літак Іл-20 (Getty Images)
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16 липня вже три військових літаки Росії шпигували у Балтійському морі. Їх перехопили.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони Польщі Владислава Косіняка-Камиша у Х.

Польща перехопила три літаки РФ

Польща двічі за день підіймала у повітря свої винищувачі, щоб перехопити російські військові літаки над Балтійським морем:

  • два винищувачі Су-30,
  • літак радіоелектронної розвідки Іл-20.

Як каже Косіняк-Камиш, російська сторона знову тестує можливості польських систем ППО.

"Спочатку пара польських винищувачів із бази в Мальборку перехопила два російських багатоцільових винищувачів Су-30 над Балтійським морем. Після цього польські літаки перехопили літак-розвідник Іл-20 приблизно за 30 кілометрів на північ від Ястшембя Гура",- повідомив міністр.

Він додав, що після перехоплення російський Іл-20 передали під ескорт шведських бойових літаків.

В обох випадках літаки РФ не порушували повітряного простору Польщі, зазначив Косіняк-Камиш.

Росія провокує Польщу літаками

Нагадаємо, 15 липня два російські Су-30СМ2 наблизилися до місця проведення навчань ППО Польщі. Їх терміново перехопили.

14 липня літак-розвідник РФ Іл-20 наблизився до повітряного простору Польщі над Балтійським морем. Його перехоплення здійснила пара винищувачів.

12 червня шведські пілоти на винищувачах JAS 39 Gripen перехопили 2 російських військових літака над Балтійським морем поблизу повітряного простору Швеції.

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Російська Федерація Польща Балтійське море
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