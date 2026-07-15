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Российские Су-30 шпионили за учениями в Польше, их перехватили

17:52 15.07.2026 Ср
2 мин
Самолеты-истребители РФ снова провоцируют европейские страны над Балтикой
aimg Елена Бджола
Российские Су-30 шпионили за учениями в Польше, их перехватили Фото: российские самолеты-истребители Су-30 (росСМИ)
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Два российских Су-30СМ2 приблизились к месту проведения учений ПВО Польши 15 июля. Это точно не было случайностью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Польши Владислава Косиняка-Камыша в Х.

Истребители РФ снова провоцировали поляков

Польша поднимала в атмосферу авиацию для перехвата пары российских истребителей Су-30СМ2. Самолеты взлетели из Калининграда, говорит Косиняк-Камыш.

По его словам, россияне в очередной раз осуществляли над Балтийским морем агрессивное наблюдение за польскими учениями насчет слаживания систем ПВО.

"В связи с этим в воздух подняли очередную пару наших самолетов из Мальборка, которая перехватила два российских истребителя Су-30СМ2", - заявил министр.

Известно, что российские самолеты не приближались к воздушному пространству Польши.

Кроме того, отметил Косиняк-Камыш, над Балтикой действовала пара шведских истребителей. Они сопровождали перехваченные Су авиации РФ.

Российские самолеты над Балтийским морем

Напомним, пара польских истребителей 14 июля перехватила над Балтикой российский разведывательный самолет Ил-20. Это произошло после полудня примерно в 30 километрах от города Устка.

НАТО меняет формат миссии Baltic Air Policing: теперь она приобрела статус воздушной обороны. До этого времени ее задачей было выявление и сопровождение российских военных самолетов вблизи границ стран Балтии.

В апреле два российских истребителя совершили опасный перехват разведывательного самолета Королевских ВВС Британии над Черным морем. Rivet Joint был невооружен и выполнял плановое наблюдение.

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