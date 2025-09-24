ua en ru
Ср, 24 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Італія, приготуйся! Польща розгромила Туреччину на ЧС-2025 і вийшла у півфінал

Середа 24 вересня 2025 16:45
UA EN RU
Італія, приготуйся! Польща розгромила Туреччину на ЧС-2025 і вийшла у півфінал Збірна Польщі з волейболу в 1/2 ЧС-2025 (фото: volleyballworld.com)
Автор: Катерина Урсатій

Збірна Польщі вийшла у півфінал чоловічого чемпіонату світу з волейболу-2025, що проходить у Філіппінах. У чвертьфіналі чинний віцечемпіон упевнено обіграв Туреччину з рахунком 3:0.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Як пройшов матч

Уже перша партія завершилася для поляків із комфортною перевагою у 10 очок - 25:15.

Туреччина змогла повести на старті другого сету, однак лідерство трималося лише один розіграш. Польща перехопила ініціативу та закрила партію з рахунком 25:22.

У третій партії боротьба була більш рівною, проте після рахунку 16:11 польська команда втримала перевагу й довела зустріч до перемоги в трьох сетах.

Хто наступний суперник Польщі

У півфіналі Польща зустрінеться з Італією, яка також перемогла у чвертьфіналі з рахунком 3:0, здолавши Бельгію. Ця гра стане повторенням фіналу Ліги націй, де польська збірна перемогла у трьох сетах.

Півфінальний матч Польща - Італія відбудеться в суботу, 27 вересня, о 9:30 за київським часом.

Фінал чемпіонату світу з волейболу запланований на неділю, 28 вересня.

Де дивитися ЧС-2025

Прямі трансляції доступні на платформах "Суспільне Спорт", місцевих каналах "Суспільного" та YouTube-каналі "Суспільне Волейбол".

Крім того, поєдинки ЧС-2025 транслюються на "Київстар ТБ".

Раніше ми розповіли, як Італія виграла жіночій чемпіонат світу з волейболу.

Також читайте, як українки вперше в історії здобули "золото" чемпіонату Європи з пляжного волейболу.

Читайте РБК-Україна в Google News
Польща Чемпіонат світу Волейбол
Новини
Український дрон "Толока" може розгромити Кримський міст та порти РФ, - Forbes
Український дрон "Толока" може розгромити Кримський міст та порти РФ, - Forbes
Аналітика
"Я воюю за тих, хто вже не може". Фронтові історії жінок 47-ї бригади "Магура"
Богдана Лясківськажурналіст РБК-Україна "Я воюю за тих, хто вже не може". Фронтові історії жінок 47-ї бригади "Магура"