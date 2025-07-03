Польша разочарована: в Варшаве отреагировали на паузу США в поставках оружия Украине
В Польше выразили сожаление из-за приостановления США поставок боеприпасов и ракет Украине. Там подчеркнули важность дальнейшей поддержки Украины в условиях продолжающейся агрессии со стороны России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление вице-премьера и министра национальной обороны Польши Владислава Косиняк-Камыша, которое цитирует польское издание tvn24.pl
Владислав Косиняк-Камыш выразил обеспокоенность из-за решения США приостановить поставки Украине боеприпасов и ракет.
Чиновник подчеркнул, что для Польши это не является хорошей новостью, ведь Украина сейчас защищается от российской агрессии, и ее поддержка чрезвычайно важна, чтобы она смогла выстоять. Он также отметил, что европейские страны предпринимают усилия для усиления помощи Украине.
"Я сожалею, что американцы принимают такое решение. Я бы хотел, чтобы все происходило наоборот", - заявил польский министр.
Косиняк-Камыш подчеркнул, что Россия не демонстрирует готовности к мирным переговорам, не хочет заключать перемирие и прекращать огонь. Именно поэтому, по его словам, поддержка Украины должна оставаться приоритетом для Польши и всей Европы.
"Тем более нужно и в дальнейшем со всей решимостью поддерживать Украину, что в интересах и Польши, и Европы", - добавил он.
Кстати, ранее эксперт Майкл Пайфер заявлял, что пауза в поставках оружия для Украины свидетельствует о слабости позиции США в этом вопросе.
Приостановление поставок
В среду, 2 июля, стало известно, что США приостановили передачу Украине оружия. В частности, речь идет о критически важных ракетах для систем ПВО Patriot.
Посол США при НАТО Мэттью Уитакер рассказал, что такое решение было принято на основании принципа "Америка прежде всего".
СМИ обнародовали перечень оружия США, которое не "доехало" в Украину.
Подробнее о прекращении военной помощи - в материале РБК-Украина.
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