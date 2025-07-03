Польша разочарована: в Варшаве отреагировали на паузу США в поставках оружия Украине

Владислав Косиняк-Камыш выразил обеспокоенность из-за решения США приостановить поставки Украине боеприпасов и ракет.

Чиновник подчеркнул, что для Польши это не является хорошей новостью, ведь Украина сейчас защищается от российской агрессии, и ее поддержка чрезвычайно важна, чтобы она смогла выстоять. Он также отметил, что европейские страны предпринимают усилия для усиления помощи Украине.

"Я сожалею, что американцы принимают такое решение. Я бы хотел, чтобы все происходило наоборот", - заявил польский министр.

Косиняк-Камыш подчеркнул, что Россия не демонстрирует готовности к мирным переговорам, не хочет заключать перемирие и прекращать огонь. Именно поэтому, по его словам, поддержка Украины должна оставаться приоритетом для Польши и всей Европы.

"Тем более нужно и в дальнейшем со всей решимостью поддерживать Украину, что в интересах и Польши, и Европы", - добавил он.

Кстати, ранее эксперт Майкл Пайфер заявлял, что пауза в поставках оружия для Украины свидетельствует о слабости позиции США в этом вопросе.