США поставили "на паузу" передачу оружия для Украины? Что известно на данный момент

Американские медиа со ссылкой на подтверждение Белого дома массово сообщили о решении Пентагона приостановить поставки ракет ПВО и других боеприпасов в Украину . Киев уже отреагировал и заявил, что запросил звонок в США, чтобы выяснить все обстоятельства.

Что за этим стоит и какие несет за собой риски - РБК-Украина собрало в материале ниже.

Главное:

Кто в США решил приостановить поставки оружия Украине?

Не только ракеты к Patriot. Какое оружие попало под "паузу"?

Что говорит Белый дом о приостановлении помощи?

Как это решение может повлиять на ситуацию на фронте?

Как реагирует украинская власть?

Когда могут ощутиться последствия этой "паузы"?

Кто в США принял решение?

Первыми о решении Министерства обороны США приостановить поставки Украине некоторых типов зенитных ракет и высокоточных боеприпасов написало Politico со ссылкой на три информированных источника.

В публикации указано, что решение принял глава политического отдела Пентагона Элбридж Колби после проверки имеющихся запасов. Мол, причиной приостановки стали опасения относительно собственных запасов вооружений в США.

Министр обороны США Пит Хегсет подписал пересмотр, который, как отметил CNN высокопоставленный чиновник Белого дома, длился уже несколько месяцев.

Как пишет Politico, помощь, которую выделили еще при экс-президенте США Джо Байдене, решили приостановить в начале июня, но решение вступает в силу только сейчас.

Журналисты сообщают, что хоть действующая администрация Трампа не объявляла новые пакеты, от администрации Байдена осталось достаточно средств, что Украине хватило помощи еще на несколько месяцев.

Лицо, знакомое с прекращением поставок боеприпасов, сообщило Politico, что Пентагон с февраля распределяет боеприпасы по категориям критичности из-за опасений, что слишком много ракет ПВО идет для нужд операций в Йемене.

По словам источника издания, в Пентагоне уже давно подготовили служебную записку для Хегсета, чтобы заморозить поставки наиболее дефицитных боеприпасов Украине. Однако дальнейших действий не было из-за кадровых изменений в ведомстве.

В частности, существовали планы перенаправить ключевые боеприпасы, включая артиллерийские снаряды, танковые снаряды и системы противовоздушной обороны, обратно в США или Израиль.

"Начиная с марта, они неоднократно предлагали приостановить поставки", - отметил источник.

Politico отмечает, что если администрация Трампа позволит заморозить или замедлить поставку оружия, которую уже профинансировал Конгресс США, без соответствующего бюджетного заявления, а лишь основываясь на анализ Колби, это может нарушать закон.

Такое уже случалось в 2019 году, когда при первом президентском сроке Трамп заморозил 214 миллионов долларов помощи по безопасности Украине, уже одобренной Конгрессом. Тогда Счетная палата США признала, что это нарушило закон Impoundment Control Act, потому что разногласия в политике не могут быть законным основанием для блокирования выделенных средств.

СМИ: Белый дом подтвердил

Ряд американских СМИ сообщил, что Белый дом уже подтвердил приостановление поставок некоторого оружия Украине. Они цитируют пресс-секретаря Белого дома Анну Келли, которая заявила, что решение было принято, "чтобы поставить интересы Америки на первое место".

"Сила Вооруженных сил Соединенных Штатов остается бесспорной - просто спросите Иран", - цитируют Келли американские издания.

В то же время, как утверждает Колби, Пентагон "продолжает предоставлять президенту США надежные варианты для продолжения военной помощи Украине".

"Министерство тщательно изучает и адаптирует свой подход к достижению этой цели, одновременно сохраняя готовность вооруженных сил США к выполнению оборонных приоритетов администрации", - цитирует его Axios.

Какое вооружение "на паузе"?

Как узнали журналисты NBC News, вооружение, поставки которого приостановлены, включает:

десятки ракет PAC3 для систем ПВО Patriot, которые способны сбивать баллистику;

тысячи 155-мм артиллерийских боеприпасов;

более 250 высокоточных ракет GMLRS, которые используются для РСЗО HIMARS;

более 100 ракет Hellfire, которые используют их для пуска с земли и поражения наземных целей на дальности до 8 км;

десятки ракет класса "земля-воздух" Stinger; ракет класса "воздух-воздух" AIM-7 (предназначенных для истребителей F-16); гранатометов.

Financial Times, которое делится комментарием украинского военного относительно приостановки поставок некоторого оружия из США, отмечает, что часть вооружения уже находилась в пути в Украину, когда его остановили.

О механизме поставки помощи от США и сколько может длиться пауза

В целом Соединенные Штаты осуществляли поставки Украине в рамках двух программ помощи, которые запустила еще администрация президента Байдена.

Первая программа предусматривает, что США отдают Украине часть своего оружия прямо со своих складов. Затем эти запасы постепенно восстанавливаются за деньги из госбюджета. После вступления в должность президента Трампа программа до сих пор использует последние средства из пакета в 61 млрд долларов, который одобрили во времена Байдена, для пополнения американских складов оружия и оказания помощи Украине, Израилю и другим партнерам.

Вторая программа - это так называемая Инициатива безопасности помощи Украине (Ukraine Security Assistance Initiative). В ее рамках США не отдают свое оружие, а выделяют средства на то, чтобы закупить новое вооружение для Украины у частных американских компаний. Эти деньги уже использовали, чтобы заключить контракты на производство и поставку оружия для Украины.

Газета The New York Times отмечает, что пока остается непонятным, как быстро эффект от паузы в поставках ощутится на поле боя, хотя некоторые американские чиновники заявили во вторник, что боеприпасы не планировались к поставке в Украину в течение нескольких месяцев.

Какие это несет угрозы для Украины

Американские медиа обращают внимание, что решение Пентагона приостановить часть обещанных ранее боеприпасов обеспокоило в Конгрессе США тех, кто поддерживает Украину - они опасаются, что это сделает ее уязвимой к новым российским авиаударам. Особенно, когда в последнее время Москва усилила воздушные атаки.

"Системы ПВО американского производства, в частности Patriot, - это основа обороны Украины. Они ежедневно спасают жизни. Если эта информация правдива, тогда Колби предпринимает действия, которые, несомненно, приведут к гибели многих украинских военных и гражданских в ближайшем будущем", - заявила конгрессвумен от Демократической партии и сопредседатель Украинского кокуса в Конгрессе США Марси Каптур.

Сенатор и ведущий демократ в Комитете иностранных дел Сената Джин Шахин в свою очередь предупредила, что "Пентагон значительно ослабляет оборону Украины от воздушных атак, в то время как Россия ночь за ночью обстреливает украинские города, в результате чего гибнут и получают ранения многочисленные мирные жители".

Немецкий таблоид BILD со ссылкой на экспертное мнение пишет, что якобы "запасов американских ракет у Украины хватит еще до конца лета", а потом, мол, "ситуация будет критическая", пока Европа не попытается "как-то восполнить этот пробел".

Как реагирует Украина

Член комитета ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, нардеп Федор Вениславский в комментарии РБК-Украина сообщил, что украинская сторона не получала официального подтверждения о приостановке поставок ракет к ПВО и других снарядов со стороны США.

Впрочем, он отметил, что Украина, понимая риски современных международно-политических реалий, прорабатывала различные варианты для того, чтобы минимизировать для себя негативные последствия, а потому имеет "определенный запас мощностей".

В Минобороны Украины также подтвердили, что не получали официальных сообщений об остановке или пересмотре графиков поставок согласованной оборонной помощи от США.

"Министерство обороны Украины запросило телефонный разговор с коллегами из США для дополнительного уточнения деталей. О результатах контактов с нашими американскими партнерами будет дополнительно сообщено на уровне Министерства обороны Украины и Министерства иностранных дел Украины", - заявили в пресс-службе украинского ведомства.

При этом советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сегодня в эфире украинского телеканала Freedom заявил, что поставки оружия со стороны США якобы продолжаются.

"Поставки продолжаются на сегодняшний день. Это выглядело бы очень странно, это выглядело бы антигуманно, - перестать поставлять противоракеты, давайте так говорить, особенно к системам Patriot, которые совершенно явно защищают, масштабно защищают гражданское население в Украине", - сказал Подоляк.

Примечательно, что на фоне сообщений о приостановке поставок сегодня в украинский МИД пригласили временного поверенного в делах США в Украине Джона Гинкеля.

И ключевой темой разговора с американским дипломатом стала именно военная помощь США и оборонное сотрудничество двух государств на фоне эскалации Россией агрессии и террора против Украины.

"С украинской стороны было подчеркнуто, что любая задержка или промедление с поддержкой оборонных возможностей Украины только побудит агрессора продолжать войну и террор, а не искать мира", - сообщили в пресс-службе МИД.

Краткое заявление позже сделал и руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

"Мы работаем, меньше рефлексируйте на громкие заголовки об оборонке, вес имеет только официальная информация", - написал он в Телеграм-канале.

США приостановили передачу ракет для ПВО, когда Украина нуждается в защите от российских атак?

О данной паузе стали сообщать менее чем через неделю после того, как президент Трамп обсудил вопрос противовоздушной обороны с президентом Украины Владимиром Зеленским на саммите НАТО в Гааге (Нидерланды).

Тогда, после общения с Зеленским Трамп дал пресс-конференцию, на которой, отвечая на вопрос украинского корреспондента BBC о системах ПВО Patriot и о том, готовы ли США продать их Украине в то время, когда Россия усилила бомбардировки украинских городов, он пообещал "проверить", смогут ли США предоставить некоторые из них.

"Да, они (Украина - ред.) действительно хотят иметь противоракетные ракеты, как они их называют, "Петриоты". И мы посмотрим, сможем ли сделать некоторые из них доступными, понимаете? Их очень трудно получить. Нам они тоже нужны. Мы поставляем их в Израиль. И они очень эффективны, на 100% эффективны, трудно поверить, насколько эффективны. И, как вы, наверное, знаете, они хотят этого больше, чем что-либо другое", - сказал Трамп.

Президент США во время общения с журналистами назвал почти часовую встречу с Зеленским "очень приятной", при этом отметил, что у них с украинским коллегой "были трудные времена" в прошлом.