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СМИ обнародовали перечень оружия США, которое не "доехало" в Украину

Четверг 03 июля 2025 00:40
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СМИ обнародовали перечень оружия США, которое не "доехало" в Украину Фото: зенитный ракетный комплекс Patriot производства США (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Соединенные Штаты приостановили передачу ряда вооружений для Украины. В сети обнародовали перечень оружия, которое не успели доставить со складов в Польше.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на репортера приближенного к Пентагону NPR National Desk Тома Боумена.

Согласно его информации, приостановлена передача следующих видов и количества оружия:

  • 92 ракеты AIM;
  • 30 ракет для системы ПВО Patriot (PAC3 MSE);
  • 8496 гаубичных снарядов калибра 155-мм;
  • 142 ракеты AGM-114 Hellfire;
  • 252 ракеты GMLRS для реактивной системы HIMARS;
  • 25 ракет Stinger;
  • 125 гранатометов AT-4.

В настоящий момент эта партия находится на складе в Польше.

США приостановили поставки оружия в Украину

В среду, 2 июля, ряд западных СМИ сообщили, что Соединенные Штаты на два месяца приостановили поставки ряда вооружений в Украину. Среди них - ракеты для ЗРК Patriot, управляемые авиабомбы и артиллерийские снаряды.

В то же время, в Офисе президента Зеленского отметили, что поставки американского оружия продолжаются. Официальный Киев ведет переговоры с американской стороной о передаче новых пакетов.

В Конгрессе требуют объяснений от президента Дональда Трампа относительно странного приостановления поставок оружия для Украины.

Подробнее об очередной паузе в военной помощи США для Украины, - читайте в нашем авторском материале.

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