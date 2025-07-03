Польща розчарована: у Варшаві відреагували на паузу США в постачанні зброї Україні
В Польщі висловили жаль через призупинення США постачання боєприпасів і ракет Україні. Там наголосили на важливості подальшої підтримки України в умовах триваючої агресії з боку Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву віцепрем’єра і міністра національної оборони Польщі Владислава Косіняк-Камиша, яку цитує польське видання tvn24.pl
Владислав Косіняк-Камиш висловив занепокоєння через рішення США призупинити постачання Україні боєприпасів і ракет.
Високопосадовець наголосив, що для Польщі це не є доброю новиною, адже Україна зараз захищається від російської агресії, і її підтримка є надзвичайно важливою, щоб вона змогла вистояти. Він також відзначив, що європейські країни роблять зусилля для посилення допомоги Україні.
"Я шкодую, що американці приймають таке рішення. Я б хотів, щоб усе відбувалося навпаки", - заявив польський міністр.
Косіняк-Камиш підкреслив, що Росія не демонструє готовності до мирних переговорів, не хоче укладати перемир’я і припиняти вогонь. Саме тому, за його словами, підтримка України має залишатися пріоритетом для Польщі та всієї Європи.
"Тим більше потрібно й надалі з усією рішучістю підтримувати Україну, що є в інтересах і Польщі, і Європи", - додав він.
До речі, раніше експерт Майкл Пайфер заявляв, що пауза у постачанні зброї для України свідчить про слабкість позиції США у цьому питанні.
Призупинення поставок
У середу, 2 липня, стало відомо, що США призупинили передачу Україні зброї. Зокрема, йдеться про критично важливі ракети для систем ППО Patriot.
Посол США при НАТО Меттью Вітакер розповів, що таке рішення було ухвалено на підставі принципу "Америка перш за все".
ЗМІ оприлюднили перелік зброї США, яка не "доїхала" в Україну.
Детальніше про припинення військової допомоги - в матеріалі РБК-Україна.
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