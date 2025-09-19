ua en ru
Польша сообщает о новой "находке", ищут обломки ракеты после недавней атаки РФ

Пятница 19 сентября 2025 11:33
Автор: Ірина Глухова

В Люблинском воеводстве Польши военная полиция проводит операцию после сообщения о возможной находке обломков ракеты, которая сбила дрон во время недавно атаки РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RMF24.

По данным издания, работы проводятся в городе Хойны, там могут быть остатки ракеты, вероятно использованной для сбивания беспилотника. Военная полиция проведет тщательное обследование места происшествия в пятницу утром.

Расследование будет осуществлять Следственный отдел военной полиции в Люблине в сотрудничестве с Криминалистической лабораторией и под надзором Окружной прокуратуры по делам военных.

Как пишет издание, местный житель менее чем в 30 км от Люблина обратился в полицию после находки в поле. На место сразу прибыли офицеры, которые вызвали военных.

Российские дроны в Польше

Напомним, в ночь с 9 на 10 сентября во время массированной атаки России на Украину польское воздушное пространство неоднократно нарушали дроны. Они были сбиты польскими и союзными самолетами.

В Люблинском воеводстве во время проведения операции повреждения получил частный дом. По данным польских СМИ, в него могла попасть ракета с истребителя F-16, запущенная по дрону.

Другие беспилотники, которые не были сбиты, вероятно упали после того, как у них закончилось топливо. В приграничных с Украиной районах обнаружили обломки 16 аппаратов.

Как сообщил премьер Польши Дональд Туск, всего было зафиксировано 19 беспилотников. Для их перехвата поднимали истребители, однако удалось уничтожить только четыре цели.

Польша Война в Украине Ракеты Атака дронов
