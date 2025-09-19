Польща повідомляє про нову "знахідку", шукають уламки ракети після нещодавньої атаки РФ

У Люблінському воєводстві Польщі військова поліція проводить операцію після повідомлення про можливу знахідку уламків ракети, яка збила дрон під час нещодавно атаки РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RMF24 .

За даними видання, роботи проводяться в місті Хойни.Там можуть бути залишки ракети, ймовірно використаної для збиття безпілотника. Військова поліція проведе ретельне обстеження місця події у п’ятницю вранці.

Розслідування здійснюватиме Слідчий відділ військової поліції в Любліні у співпраці з Криміналістичною лабораторією та під наглядом Окружної прокуратури у справах військових.

Як пише видання, місцевий житель менш ніж за 30 км від Любліна звернувся до поліції після знахідки у полі. На місце одразу прибули офіцери, які викликали військових.